海洋公園及香港迪士尼推萬聖節活動及限定餐飲體驗（謝欣桐報道）
【Now新聞台】本港兩大主題樂園下月均推出萬聖節活動及限定餐飲體驗，期望吸引更多內地及海外旅客。
舊油麻地警署未正式活化，先在海洋公園變成鬼屋，各位幹探要勇闖兇案現場破解奇案，入黑房重組案情。這間鬼屋就以盲盒做主題，外表可愛的玩具熊都可能令你嚇破膽。
今年哈囉喂以「頑魂」為主題，設有6間鬼屋，在下月至11月指定日子開放。海洋公園表示，投資了逾一千萬元籌辦活動，相信能夠吸引遊客入場 。
海洋公園主席龐建貽：「哈囉喂全日祭今年我們很有信心，因為過去八個月人數也很好，本地遊客升了12%，非本地訪客也升了13%，所以我們覺得今次的哈囉喂全日祭，除了歡迎香港的市民外，內地遊客當然也很受歡迎。」
除了鬼屋，園方亦會舉辦十個怪奇表演及日間慶典等，並推出哈囉喂限定餐飲。
而香港迪士尼樂園也推出萬聖節「怪誕大餐」，為客人打造沉浸式體驗，一眾反派化身為甜品，黑白魔后的斑點圖案之下是杏仁蛋糕；迷你魔鏡其實是朱古力；烏蘇拉的膚色用藍莓染成；「南瓜王」阿積血包裹是雜果賓治，還有唐老鴨在樹幹蛋糕上行走。
迪士尼指2025財政年度人均餐飲消費按年略有增長，希望二十周年活動吸引更多旅客。
香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊：「今年國慶假期較長，有八日這麼多。現在交通這麼便利，未來過的賓客無論是大灣區或者其他內地城市，甚至在海外的這段時間，我們很歡迎他們因為二十周年活動而第一次來我們樂園和香港。我聽業界對黃金周也很有期望，我們也希望做得更好。」
迪士尼稍後也會推出聖誕主題食品等，米奇和米妮會以薑餅人造型跟大家見面。
