海洋公園哈囉喂︱江玉歡：鬼屋令人聯想蔡天鳳案 批園方不尊重死者促改設計 大律師：或影響日後陪審員觀感｜Yahoo

「港詭奇案」鬼屋一個廚房場景中，擺放了青紅蘿蔔，砧板擺放了疑似碎肉，大湯煲內擺放了一個假人頭。

【Yahoo 新聞報道】海洋公園「哈囉喂全日祭2025」下月開始，《Yahoo 新聞》記者昨日（26日）在傳媒預覽時發現，「港詭奇案」鬼屋一個廚房場景細節與「蔡天鳳碎屍案」相似，演員並問「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀」、「係咪想爭家產呀」等。立法會議員江玉歡指出，場景設計很容易令人聯想起近期案件，蔡天鳳案非常轟動，案情令人心寒，形容是「香港幾大的傷痛」。她認為，海洋公園不應該用傷痛事件渲染和製造話題，批評這是不尊重死者，「只係兩年前發生，屍骨都未寒」，呼籲園方盡快更改場景。

大律師陸偉雄認同園方要「三思」，不應該使用相關題材設計鬼屋。他並指，蔡天鳳謀殺案尚待高等法院審理，屆時會有陪審團，質疑鬼屋設計與案情太相似，可能會影響陪審員觀感，影響案件進度甚或裁決結果。

《Yahoo新聞》昨晚已就事件向海洋公園查詢，場景是否參考「蔡天鳳案」，正待回覆。

《Yahoo新聞》記者昨日發現，在「港詭奇案」鬼屋一個廚房場景中，擺放了青紅蘿蔔，砧板擺放了疑似碎肉，大湯煲內擺放了一個假人頭。當記者進入該鬼屋後，到達廚房的場景時，演員一邊手持斬骨刀，一邊邀請記者喝下她的青紅蘿蔔湯，並從大湯煲內取出一個假人頭。當記者推搪拒絕，演員更質問記者「係咪想爭家產呀」。

鬼屋「港詭奇案」以本港過去發生的奇案為故事背景。

大律師：律師可申請押後案件

陸偉雄向《Yahoo 新聞》表示，香港實行陪審團制度，他認為海洋公園要考慮，如果鬼屋橋段與蔡天鳳案件「太似」，可能會影響陪審員，律師亦可向法庭申請押後案件，令效果淡化。他並指，法院審理謀殺案的時候，主控官在開案時會提醒陪審員不要考慮法庭以外的資料，辯方亦會提醒，法官在引導陪審員的時候，亦會提醒。他說：「如果海洋公園知道呢件案件都未審理，其實用咁嘅題材有可能會影響日後呢件案件嘅進展，佢哋應該要再三思，繼唔繼續用呢個故仔。」

被問園方可否以劇情雷同作為辯解，陸偉雄說：「當然可以，但可以還可以，你唔能夠 rule out possibility，社會大眾嘅人睇到呢段嘢，會受呢段嘢影響。你嘅辯解我尊重，但你唔能夠抹殺個可能性。因為我哋司法公正，連呢個可能性都唔想出現。」他續說，既然現在預視到這些情況，就應該盡量避免，否則日後要糾正便困難，「如果而家未開始，傷害性唔係好大，海洋公園應該從呢個角度諗清楚，應唔應該繼續用呢種題材」。

砧板擺放了疑似碎肉，旁邊有兩條紅蘿蔔。（Channel WE截圖）

江玉歡：蔡天鳳案是「香港幾大嘅傷痛」

江玉歡接受《Yahoo 新聞》查詢指，上述鬼屋設計「當然唔犯法」但觀感差，認為海洋公園應更改。她解釋，如果園方利用幾十年前的案件，例如 80 年代「花槽藏屍案」，大眾的心理影響「無咁大」，但現時有關設計很容易令人聯想起近期案件。她續說，蔡天鳳案件轟動，案情殘忍而且令人心寒，亦是近期發生，她關注若青少年入園遊玩的時候，會否帶來心理上的負面影響。

她形容，蔡天鳳案是「香港幾大嘅傷痛」，「雖然唔係我屋企人，但你都會覺得傷痛」。她說，案件是一宗慘案，認為最好不要利用傷痛事件渲染或製造話題，「係對死者一個好幾本嘅尊重」，「鬼屋有好多嘢可以玩，無需要攞呢啲出嚟玩」。她並指，海洋公園獲政府資助，有官方背景，這樣舉行活動觀感不好，促請園方糾正。