海洋公園哈囉喂｜鬼屋場景似蔡天鳳案 龐建貽稱即時更改：希望唔會令大家聯想到發生過嘅案件｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】海洋公園「哈囉喂全日祭2025」下月開始，《Yahoo 新聞》記者上周在傳媒預覽時發現，「港詭奇案」鬼屋一個廚房場景細節與「蔡天鳳碎屍案」有相似地方。有立法會議員及網民批評有關設計不尊重死者。海洋公園覆稱已即時作出調整，感謝大家的寶貴意見。海洋公園主席龐建貽今早（29日）接受電台訪問，形容今次「上咗一課」，已即時更改場景，「有啲角色，有啲人物，有啲事件，有啲物品都改咗，希望唔會令到大家聯想到有啲發生過嘅案件。」

海洋公園周六回覆《Yahoo 新聞》稱，十分重視有意見提出昨日傳媒預覽之個別場景可能引起疑慮，並已即時作出調整，園方感謝大家的寶貴意見。

強調鬼屋故事全部虛構

龐建貽今早（29日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問稱，海洋公園「哈囉喂」25 年來盡量運用創意，「無論互動或沉浸式體驗，令場景、角色同故事比較特別，比較科幻，但呢件事全部都係虛構」，「希望大家入嚟玩，入嚟開心吓，入嚟驚嚇吓，所以如果有啲令到唔同人有啲疑慮，其實我哋都非常非常之重視，亦都立刻改咗有啲設計，作咗一啲調整，所以好多謝大家嘅意見。」

龐續說，上周六有包場活動，「已經完全改晒，所以無乜機會同公眾見面，除咗傳媒」。他被追問園方更改了什麼，他解釋：「喺新聞聽到，或覺得個故事有啲似喎，咁但都係虛構嘅。我哋啲同事，全部佢哋都改咗，因為奇案，有啲角色，有啲人物，有啲事件，有啲物品都改咗，希望唔會令到大家聯想到有啲發生過嘅案件。」

上周六入場時未有發現「因為太驚嚇」

龐建貽被追問鬼屋場景是否刪除了煲湯場景、不會問「爭家產」等，他說周六入場時沒有發現，「因為太驚嚇」，稱沒有機會留意細節和更改了什麼。他續被問創作團隊是否以蔡天鳳案作為背景，他說沒有親身了解，但園方希望「有創意、有諗頭」，並培育藝術和演藝界。

49 / 110續指，上周三原定有員工和團隊預展，但因為颱風而取消，「自己團隊都無機會睇」，「不過成件事，大家都學識咗，學咗一課」，希望外界給予創作團隊機會，讓他們了解更多，明白到有創意得來亦要考慮其他因素。他說，原定的員工預展並非要「監場」，「只不過入去感受吓，如果有啲地方驚嚇度太犀利嘅，或者可能敏感得滯嘅，咁都可能作出一啲調整」。