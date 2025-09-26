海洋公園哈囉喂 2025︱六大盲盒鬼屋驚嚇開箱 韓國猛男 oppa 勁歌熱舞回歸︱多圖︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】海洋公園今日（26日）舉行「哈囉喂全日祭」啟動禮，園方今年以「盲盒」為主題，包括六間各有特色的鬼屋，及十個表演節目，其中去年大受歡迎的韓國猛男再度回歸，與觀眾勁歌熱舞。海洋公園主席龐建貽指，今年哈囉喂合共投資 8 位數字，期望可吸引更多本地及外國賓客參與活動。

「哈囉喂全日祭 2025」以近年流行的盲盒概念為主題，分別推出六大驚嚇體驗和十款精彩表演待賓客親自「開箱」，將於 10 月 10 日起登場。

六間鬼屋包括「怨靈盲盒」、「喰人之森」、「港詭奇案」、「H25·慄」、「詭宅獻祭」及「噬魂墓地」，例如「詭宅獻祭」就加入了互動式元素，玩家需於體驗開始前抽卡，影響接下來的劇情走勢；「噬魂墓地」以墨西哥亡靈節為主題，打造具異國風情的時候驚嚇體驗。今年主打的鬼屋為「怨靈盲盒」，色彩繽紛的玩具店裏面埋藏着暗藏血腥的秘密。

在表演方面，海洋公園今年設引了 10 款精彩表演，包括「華麗地獄OPPA Show」、「怨靈盲盒開箱直播」、「亡靈火花怪客」、「異界折骨公仔舞」等，當中最受矚目的當然是在去年大受歡迎的韓國猛男oppa表演。Oppa們不但大騷壯碩身材勁歌熱舞，還會邀請觀眾上台互動，引來台下的觀眾尖叫連連。

推熊貓主題萬聖節商品

港產大熊貓龍鳳胎加加、德德近月迎來一歲生日，熊貓經濟再次成為全城熱話，海洋公園順勢亦推出一系列的熊貓主題萬聖節紀念商品供粉絲入手留念。

海洋公園主席龐建貽表示，過去八個月，公園本地和海外的賓客入場人數分別上升了 12% 和 13%。園方已斥資八位數字投資本年度的哈囉喂全日祭，有信心活動能夠吸引更多來自世界各地的賓客入場，體驗香港特有的萬聖節慶祝活動。

驚嚇裝扮融合詭異玩偶與殭屍元素。

裝扮成骷髏舞者的表演者於場內演出。

鬼屋場景之一設於廚房內，恐怖角色與詭異道具營造毛骨悚然的驚嚇效果。

鬼屋角色有誇張妝容與藍色頭髮。

以墨西哥亡靈節為靈感，身穿鮮艷服飾的骷髏角色在園區遊走。

鬼屋角色突如其來現身，營造驚嚇效果。

韓國猛男再度回歸海洋公園哈囉喂舞台，表演勁歌熱舞。

「噬魂墓地」以墨西哥亡靈節為靈感，場景充滿節慶元素。

鬼屋「港詭奇案」內還原血紅場景，角色在密室裡現身。

角色在燭光與鮮花環繞下登場，呼應亡靈節氛圍。

鬼屋幽靈角色突現，增添驚嚇氣氛。

鬼屋角色穿上黑色斗篷，手持強光電筒現身。

韓國猛男在啟動禮上換上萬聖節造型服飾。

海洋公園推出多款萬聖節限定甜品，造型以腦袋和骷髏為主題。

園方特設主題飲品。

園方推出多款熊貓及萬聖節主題紀念商品，包括毛公仔、糖果與精品。

園方推出熊貓主題萬聖節商品，包括穿上南瓜服飾的鑰匙扣。