海洋公園哈囉喂2025︱鬼屋場景與「蔡天鳳案」相似 廚房擺青紅蘿蔔湯「係咪爭家產呀」 海洋公園：已即時調整︱Yahoo
（9月27日下午更新海洋公園回應）
【Yahoo新聞報道】海洋公園「哈囉喂全日祭2025」昨日（26 日）舉行傳媒預覽，《Yahoo新聞》記者發現，在「港詭奇案」鬼屋一個廚房場景中，擺放了青紅蘿蔔，砧板擺放了疑似碎肉，大湯煲內擺放了一個假人頭，角色演員對白更包含「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀」、「係咪想爭家產呀」等，情節與 2023 年的「蔡天鳳碎屍案」有相似地方。
海洋公園：已即時作出調整
《Yahoo新聞》就事件向海洋公園查詢，場景是否參考「蔡天鳳案」。園方周六（27 日）下午回覆指，一直致力為訪客打造集創意、互動及沉浸式體驗於一身的萬聖節活動。活動所有設施、表演及製作之場景、角色、故事情節及對白皆為虛構，結集不同文化背景的民間傳說、怪談及科幻元素，通過舞台及表演藝術演繹，當中互動部分團隊更會因應訪客現場反應作出調整，務求讓訪客投入萬聖節氛圍。
園方指，十分重視有意見提出昨日傳媒預覽之個別場景可能引起疑慮，並已即時作出調整，園方感謝大家的寶貴意見。
鬼屋「港詭奇案」參考香港奇案
翻查資料顯示，鬼屋「港詭奇案」的簡介為「多宗香港奇案表面看似塵埃落定，誰料在城中一角的神秘結界中，竟然可以重返案件現場，莫非一切另有內情？」玩家會陪同「癲狂神探」回到案件現場，「穿梭雨天連環殺手、屋邨情殺等命案，抽絲剝繭揭開血腥真相。」
在啟動禮上，主持人形容「香港奇案大家又知道幾多？『港詭奇案』帶大家重返多單案件現場，同癲狂神探一齊穿梭各個命案現場，一齊發掘血腥內情。」
當記者進入該鬼屋後，到達廚房的場景時，演員一邊手持斬骨刀，一邊邀請記者喝下她的青紅蘿蔔湯，並從大湯煲內取出一個假人頭。當記者推搪拒絕，她更質問記者「係咪想爭家產呀」。
「蔡天鳳案」仍在審理
「蔡天鳳碎屍案」發生在 2023 年，受害人蔡天鳳是活躍在時裝圈的名媛，丈夫為譚仔米線創辦人譚澤均之子譚方駿。
蔡天鳳在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。死者前夫、家翁及大伯，被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，現正還押候審。死者前家姑李瑞香則否認意圖妨礙司法公正罪，案件 9 月 30 日裁決。
