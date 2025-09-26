海洋公園哈囉喂2025︱鬼屋部份場景與「蔡天鳳案」相似 廚房擺設青紅蘿蔔湯 嚇遊客「係咪爭家產呀」︱Yahoo

鬼屋「港詭奇案」以本港過去發生的奇案為故事背景

【Yahoo新聞報道】海洋公園「哈囉喂全日祭2025」昨日（26 日）舉行傳媒預覽，《Yahoo新聞》記者發現，在「港詭奇案」鬼屋一個廚房場景中，擺放了青紅蘿蔔，砧板擺放了疑似碎肉，大湯煲內擺放了一個假人頭，角色演員對白更包含「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀」、「係咪想爭家產呀」等，情節與 2023 年的「蔡天鳳碎屍案」有相似地方。

《Yahoo新聞》已就事件向海洋公園查詢，場景是否參考「蔡天鳳案」，正待回覆。

翻查資料顯示，鬼屋「港詭奇案」以本港過去發生的奇案為故事背景，玩家需以警察的身份回到過去、緝拿犯人，每個場景佈局成一宗奇案，案件原型包括 80 年代的「雨夜屠夫案」和「沙田空姐溶屍案」等。

惟進入到廚房佈置的場景時，角色演員一邊手持斬骨刀，一邊邀請玩家喝下她的青紅蘿蔔湯，並從大湯煲內取出一個假人頭。當玩家推搪拒絕，她更質問玩家是否有心想要「爭家產」。

砧板擺放了疑似碎肉，旁邊有兩條紅蘿蔔。（Channel WE截圖）

「蔡天鳳案」仍在審理

「蔡天鳳碎屍案」發生在 2023 年，受害人蔡天鳳是活躍在時裝圈的名媛，現任丈夫為譚仔米線創辦人譚澤均之子譚方駿。

蔡天鳳在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。死者前夫、家翁及大伯，被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，現正還押候審。死者前家姑李瑞香則否認意圖妨礙司法公正罪，案件 9 月 30 日裁決。