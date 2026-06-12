海洋公園男技工梯間暈倒昏迷送院亡

【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」部分展

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