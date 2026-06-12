海洋公園男技工梯間暈倒昏迷送院亡

其他人也在看
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
廖啟智遺孀陳敏兒離世終年65歲 去年曾接受大手術
已故藝人廖啟智的遺孀陳敏兒今日（12日）離世，終年65歲。她的一對兒子廖文哲與廖文信於6月12日公告，表示母親在今日上午於家人陪伴下在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。家人衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。並感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，
女實習醫生涉用男友帳號查屯院病人紀錄 醫管局報警 2人停職
明愛醫院一名女實習醫生被揭發涉嫌在未經授權下，在院內擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已就事件報警；指暫時未發現病人治療有任何異常，已即時暫停該實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，同時凍結兩人登入系統的權限。醫管局亦已通知相關大學的醫學院，跟進涉事實習醫生是否適合執業的評估，又稱事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。據了解，警方接報上月13日及14日，屯門醫院一名醫生的帳戶在另一間醫院被登入使用，初步調查發現，該名醫生當時身處屯門醫院，懷疑帳戶被盜用，案件列作有犯罪或不誠實意圖而取用電腦跟進。據悉，涉事兩名醫生為情侶關係。醫管局強調，已就之前的不當行為，分別予以嚴正告誡及採取紀律處分，會繼續調查該名實習醫生有否涉及其他不當行為。若證實有關行為，定必嚴肅處理，轉交醫委會跟進。
慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大
昆士蘭保險報告:僅12.5%香港員工從職場獲得心理健康相關支援
<匯港通訊> 昆士蘭保險亞洲(QBE Asia)最新發布市場的報告 -《強化職場心理健康》(Strengthening Workplace Mental Health)指出，全球而言，單是憂鬱症和焦慮症就導致損失約120億個工作天，生產力損失高達1萬億美元。相較之下，亞洲的生產力評分在100分中僅得47.2分，而美國為66.7分，歐洲則為60.1 分。在亞洲，82%員工面臨中度至高度的心理健康問題風險。2022年，新加坡經濟因焦慮症與憂鬱症導致生產力下降，估計損失達117.2 億美元。而有56%新加坡員工認為僱主未提供足夠的心理健康支援，僅21%越南員工對公司的開放企業文化及心理安全感感到滿意，僅13%馬來西亞員工對僱主提供的心理健康資源感到非常滿意，僅12.5%香港員工從職場獲得相關支援。目前已知的精神疾病超過200種，其中最常見的包括：-焦慮症，包括創傷後壓力症候群(PTSD)和強迫症(OCD)-情緒障礙，包括各種形式的憂鬱症和雙極性情緒障礙(或俗稱「躁鬱症」)-神經發展障礙，例如專注力不足過動症(ADHD)，或特定學習障礙如閱讀障礙-人格障礙，包括偏執型、自戀型及表演型人格障礙心
漁護署共檢走520浪浪加油站11隻狗作檢查 指多隻狗異常消瘦及30隻狗沒狗牌
【動物專訊】位於元朗八鄉的「520浪浪加油站」狗場，被人投訴虐待動物及疏忽照顧，漁護署昨日派員到場展開執法行動，並帶走多隻狗狗。漁護署回覆本報查詢時表示，場內多隻狗身型異常消瘦，懷疑有人疏忽照顧動物，該署人員檢走共11隻狗，帶返動物管理中心作進一步檢查，又指場內有30隻狗未領有有效牌照。漁護署表示，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。 漁護署表示，由於涉案狗隻為案件證物，並仍屬於其畜養人，一般情況下該署不會交由動物福利機構托管。該署會繼續就個案進行深入調查，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。另該署人員發現場內有有30隻狗未領有有效牌照。根據《狂犬病條例》（第421A章），狗隻畜養人須確保其狗隻在滿五個月大時接種狂犬病疫苗、申領牌照及植入晶片。違例者一經定罪，最高可被罰款$10,000。 根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物，或不合理地作出或不作出某種作為而導致動物受到不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款$200,000及監禁三年。 另愛護動物協會在其專頁表示，動物需要的是及時的保護，而不是事後的補救，指自2026年初起，愛協已就520浪浪
內媒指新皇崗口岸7月啟用 通關只需5分鐘
保安局長鄧炳強日前透露，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程基本完成，目前正安裝與測試內部設備和過關系統等。《21世紀經濟報道》報道，據該媒體獲悉，新皇崗口岸預計7月正式啟用，舊口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調整測試中。報道指，新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。
來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
機場保安犬隻行動小組成立五周年 20隻保安犬負責嗅查工作 可按需要增加
【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」部分展
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧： 明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕 明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。 東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因 行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。 李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響 行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。 世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道 世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。 中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果 菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，特奧多羅肆意妄為必然會自食其果，並會損害菲律賓的利益。 美以伊戰爭｜美伊據報收窄分歧 諒解備忘錄料提重開海峽換取放寬制裁 美伊據報正收窄分歧，接近達成和平協議。彭博報道，有望最快周日在瑞士日內瓦簽訂諒解備忘錄。 尹錫悅涉指示軍方向北韓投放無人機 為戒嚴製造藉口 判監30年 南韓前總統尹錫悅因為指示軍方向北韓投放無人機，為實施戒嚴令製造藉口，判監30年，他其後就裁決提出上訴。 世界盃戰報｜A組 墨西哥揭幕戰兩球淨勝南非／南韓2比1反勝捷克 主辦國之一的墨西哥，揭幕戰主場2比0擊敗南非，今場一共出現三張紅牌。 #要聞
遠藤航因傷退隊 日本補選町田修斗
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航最終都無法出戰今屆美加墨世界盃，這位效力利物浦中場因傷退隊，教練森保一隨即補選前鋒町田修斗，取而代之。現年33歲的遠藤航（Endo Wataru）因為在上季中左足踝受傷，一直處於養傷狀態，及後有傳他接受人工接駁韌帶手術，希望可奇蹟趕及參加決賽周，而他亦有參加出發到墨西哥前的國內友賽對冰島之戰，但之後卻情況急轉直下。日前，森保一徵召老將吉田麻也，後者表明自己並不是取代遠藤航才入選，主要是協助隊友備戰的輔助性質，但遠藤航最終也無法參戰。森保一決定補選前鋒町田修斗取代遠藤航，前者效力德甲慕遜加柏，今年26歲。至於遠藤航的隊長職責，則由後衛板倉滉負責。藍武士今屆世盃可謂未出師已經傷兵多多，先後有主將南野拓實及三笘薰因傷，沒有入選，如今連遠藤航也退隊，要爭取錦標可謂困難重重。
醫局高層年薪酬8260萬 議員轟創新高 諷市民處「平行時空」
醫院管理局高層薪酬水平及加薪幅度備受社會關注，有立法會議員批評公立醫院加價的同時，醫管局高層薪酬卻再創新高，形容市民和前線醫護儼如身處「平行時空」。醫務衛生局表示，2024至25年度醫管局主要管理人員薪酬開支總額為8,260萬元，較過去5年平均每年增1.6%。另外，醫管局正研究設立「院科兩級責任制」，當發生醫療事故，醫院的行政總監作為管理層亦要負責。現時醫管局有超過9.7萬名員工，署理醫務衛生局長范婉雯在立法會大會回覆質詢稱，管理層薪酬開支從2020至21年度的7,780萬元，升至2024至25年度的8,260萬元，每年度平均加幅為1.6%，當中行政總裁年薪為710萬元。
馬鞍山大面積花園發現被遺棄貓貓 去年至今第三次同一品種貓被棄
【動物專訊】馬鞍山頌安邨旁的西沙路花園發生懷疑連環棄貓案，「檸浪同行．石門貓舍」義工昨晚收到求助，指在該大面積花園草叢中，發現一隻金影貓貓，附近長凳位置更發現大量貓毛疑被強行扯脫，由於花園面積太大，義工嘗試救援未果。該處更是自去年7月至今，第3次出現金影貓貓被遺棄，去年7月颱風韋帕吹襲期間，一隻金影貓貓被遺棄該處，幸獲義工救起。而上周一隻盆骨受傷的金影貓貓則於花園入口附近的大廈發現，現交由愛協醫治。 義工Jackal表示，昨晚收到求助，指馬鞍山西沙路花園再發生貓貓遺棄事，金影貓貓躲在草叢之中，該處佔地萬呎，種滿近半個人高的小樹，茂密程度令人無法輕易進入，嘗試救援並不成功。更讓義工擔心，是他於附近長凳位置發現大量強行撕扯的毛髮，顏色與個案貓貓一致，不排除貓貓受虐及受傷之可能性，狀況十分急切。他希望其他義工和街坊可幫忙搜救，希望趁天氣變壞前，盡快將貓救起。 該處已不只一次有金影貓貓被遺棄。上周一隻盆骨受傷金影貓貓被人於花園附近的屋苑外被人發現，現時由愛協接收治理。 去年7月颱風韋帕吹襲香港，一隻金影貓貓也被人發現遭遺棄於花園中，「檸浪同行．石門貓舍」、「小玉谷」、多名沙田區動物義工，加上數
新皇崗口岸料7月正式啟用 運輸署建議開四條新巴士線
新皇崗口岸主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試，據官媒消息，新口岸保留24小時通宵通關，將於7月正式啟用，採用「一地兩檢」將通關時間從30分鐘縮短至5分鐘。 為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線：(一)皇崗口岸-葵翠邨公共運輸交匯處；(二)皇崗口岸–啟德(世運道)經中九龍幹線；(三)皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；(四)皇崗口岸–青山灣巴士總站。 根據港深兩地政府的規劃，新皇崗口岸的設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，設計流量將提升至每日約30萬人次。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾
昨日(10日)早上10時32分，上水金翠路38號St.Andrews Place屋苑一獨立屋姓張(76歲)女住戶報案，指發現上址一夾萬被撬及有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信失去手錶及珠寶首飾。據了解，案中失物包括10隻約值100萬港元名錶；10隻約值100萬港元鑽石戒指；10條約值200萬港元寶石頸鏈；20對約值80萬港元鑽石耳環。案件總損失約480萬港元。經初步調查，案件列「爆竊」，暫未有人被捕。
《新盤》沙田名日．九肚山5伙四房海景大宅下周二加價3%
長實(01113.HK)旗下沙田名日．九肚山，今日(12日)上載全新價單，宣布將於下周二起上調5伙中低層四房海景單位的售價，加幅約3%。 是次調整售價的5伙單位分別為1座15樓、16樓及17樓A室以及2座15樓及16樓A室，均為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,213平方呎，全數座向東南。 此外，發展商同步加推一伙高層三房海景單位，以招標形式發售。該單位為第1座22樓B室，實用面積1,053平方呎，屬三房一套連工作間間隔。 長江實業營業經理詹勳榮表示，發展商因應整體市場狀況及需求，決定調整項目5伙四房單位售價。即使作出上調，項目呎價仍低於同區其他豪宅項目平均水平，投資優勢明顯。隨着可供發售單位逐步減少，區內優質海景大宅買少見少，現階段屬理想入市。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
Facebook / IG 死機？全球大規模故障！
Meta 旗下核心平台發生全球性大規模癱瘓，兩大主力平台 Facebook、Instagram 以及通訊軟件 Messenger 無預警發生嚴重網絡故障，導致全球數百萬名用戶無法正常更新動態。 貼文無法載入網民集體恐慌 根據網絡故障追蹤網站 Downdetector 的數據顯示，事故大約在香港時間今晚約 11 時許爆發，受影響地區包括亞洲、歐洲及北美等全球多個國家與地區。 Facebook 用戶： 帳號無故被系統強制登出。當用戶嘗試重新輸入密碼登入時，系統卻顯示「密碼錯誤」或「連線階段已過期」，完全無法進入頁面。 Instagram 用戶： 雖然大部分用戶未被強制登出，但主頁動態完全無法更新，畫面一直顯示「無法重新整理動態」或呈現一片空白。 截至目前為止，Meta 尚未公布具體的死機原因，詳細故障原因及預計修復時間，仍有待 Meta 官方進一步說明。
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...