海洋公園萬聖節設6間鬼屋10個怪奇表演

【Now新聞台】海洋公園指，今年首8個月，訪客人次按年上升逾一成，有信心今年的萬聖節哈囉喂活動可吸引更多旅客。

一班嘩鬼出籠，為萬聖節活動掀開序幕。今年哈囉喂以「頑魂」為主題，設有6間鬼屋，包括盲盒玩具、亡靈節及食人族等題材，在下月至11月指定日子開放，亦會舉辦十個怪奇表演及日間慶典等。園方表示過去幾個月，入場人次都錄得升幅，加上投資了逾一千萬元籌辦活動，相信能夠吸引遊客入場 。

海洋公園主席龐建貽：「哈囉喂全日祭今年我們很有信心，因為過去八個月人數也很好，本地遊客升了12%，非本地訪客也升了13%。總括來說有些地區比較出色，幾個也超過了五六成，例如紐西蘭、日本甚至美國，我們也多了很多遊客，所以我們覺得今次的哈囉喂全日祭，除了歡迎香港的市民外，內地遊客當然也很受歡迎。」

