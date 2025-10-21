海洋公園萬聖節2025 「哈囉喂全園祭」回歸！最新門票、鬼屋及萬聖節公仔

海洋公園萬聖節

每年秋天，香港海洋公園個「哈囉喂」盛典例牌係全城焦點！ 唔單止本地人，連好多遊客都特登嚟「朝聖」㗎！嚟到2025年，呢個「驚嚇級」盛會會以「頑魂」做主題，型爆回歸！ 準備好迎接一個前所未有嘅「哈囉喂全園祭」體驗啦！到時成個海洋公園都會「大變身」，換上一件又神秘又陰森嘅外衣！重點係有多間「嚇到你心都跳埋出嚟」嘅旗艦鬼屋，仲會加入最新科技，打造超逼真嘅沉浸式驚嚇場景！當然唔少得，仲有嗰啲又開心又刺激嘅嘩鬼派對啦！無論你係嗰種「夠膽你就嚟」、專門追求極致恐怖挑戰嘅「大膽王」；定係想帶埋屋企人，一齊過個氣氛十足又溫馨嘅萬聖節，呢份超詳盡嘅攻略指南都幫到你！

我哋會同你深度拆解今年活動有咩主題最精彩、邊幾間「必玩鬼屋」絕對唔可以錯過、點樣揀最抵玩嘅飛（門票），同埋最實用嘅「哈囉喂」玩樂秘訣！包你百分百投入呢個一年一度嘅嘩鬼狂歡盛會！

🎃海洋公園萬聖節2025 | 活動時間

年度「哈囉喂」盛事！海洋公園「哈囉喂全園祭2025」已經「正式開箱」喇！ 呢場萬眾期待嘅嘩鬼派對會由即日開始，一路玩到2025年11月2日！

喺活動嘅指定「驚嚇日子」，成個香港海洋公園會變身做一個陰森到震嘅恐怖國度！無論日頭定夜晚，都係驚喜處處、尖叫聲不斷！包你玩到「有驚無險」之餘，仲可以盡情玩到深夜，感受吓前所未有嘅萬聖節氣氛！

💀 嘩鬼盛典 勁抽亮點速覽

海洋公園喺山上嘅高峰樂園同山下嘅海濱樂園，為大家準備咗一連串驚喜：

六大驚嚇體驗： 挑戰你極限嘅猛鬼主題景點！「大膽鬼」嚟硬啦！

十大現場表演： 睇到你毛管戙嘅街頭同舞台演出，驚嚇氣氛「爆晒燈」！

📸 合家歡樂 + 掃貨攻略

想玩得開心，但又怕太恐怖？公園亦有以下「合家歡」活動照顧到你：

主題「打卡」位： 園區佈置咗勁多萬聖節主題場景，最啱一家大細或者朋友嚟「Selfie」留念！

合家歡活動： 設有適合小朋友參與嘅活動，任何年齡嘅朋友仔都可以投入呢個節日氣氛。

期間限定商品： 大批獨家主題商品同紀念品等緊你嚟「掃貨」，粉絲們千祈咪錯過！

海洋公園萬聖節2025 | 門票優惠

想完整體驗呢場嚇到你腎上腺素飆升嘅海洋公園萬聖節盛會？首先，你一定要有張當日有效嘅海洋公園入場門票或者全年會籍先可以入園。

但係要特別留意番，樂園入面嗰六間旗艦鬼屋，大多數都需要額外買專屬嘅「哈囉喂景點組合門票」先可以入去玩㗎！另外，都有部分鬼屋提供「單次進入門票」嘅選擇。

為咗幫你 plan 行程 plan 得更清楚，下面我哋會詳細列出海洋公園嘅標準入場門票，同埋「哈囉喂全園祭2025」限定景點套票嘅最新價錢同詳情，等你可以計好數，玩得最盡興！

標準入場門票

門票類別 適用年齡範圍 原價 (HK$) Trip.com優惠價 (HK$) 成人票 12歲或以上 $538.00 $448.00 小童票 3歲至11歲 $269.00 $224.00 家庭套票 (2大1小) 成人12歲+，小童3-11歲 $1,345.00 $1,120.00 家庭套票 (1大1小) 成人12歲+，小童3-11歲 $807.00 $672.00 家庭套票 (2大2小) 成人12歲+，小童3-11歲 $1,614.00 $1,344.00

使用方式： 所有門票均為隨買隨用，無需取實體票，直接入場。

有效期： 適用至2026年2月21日。

💀「哈囉喂」限定景點票 (不含入場門票)

此類別門票只適用於鬼屋景點，不包括請注意，所有「哈囉喂」限定景點套票或單次進入門票，均不包含海洋公園的基礎入場資格。因此，旅客在購買這些萬聖節專屬門票時，必須另外持有當日有效的海洋公園入場門票或全年會籍，方能入場參與活動。

景點套票組合 原價 (HK$) 優惠價 (HK$) 備註 「亡魂三劫」 $280.00 $262.00 不設退款，適用於指定3個景點 (每間一次) 「邪靈三煞」 $280.00 $257.00 不設退款，適用於指定3個景點 (每間一次)

門票連「哈囉喂」景點套票

這是最方便的選擇，將入場門票與驚嚇景點套票一併購買。

套票組合 適用年齡 原價 (HK$) 優惠價 (HK$) 門票 + 「亡魂三劫」 成人 (12歲+) $818.00 $707.20

小童 (3-11歲) $549.00 $485.20 門票 + 「邪靈三煞」 成人 (12歲+) $818.00 $702.80

小童 (3-11歲) $549.00 $478.80 門票 + 哈囉喂6項景點 成人 (12歲+) $1,098.00 $964.00

小童 (3-11歲) $829.00 $740.00

重要備註： 所有門票連景點套票均不設退款，並可預訂10月24日等指定「哈囉喂」驚嚇日。

海洋公園萬聖節2025 | 六大主題鬼屋

😈 邪靈三煞：盲盒．詭宅．喰森 (3大鬼屋組合)

怨靈盲盒 (海濱樂園｜怡慶坊)

恐怖程度： ⭐⭐⭐⭐⭐

驚嚇重點： 勁驚嚇！ 呢度係一個俾人詛咒嘅恐怖玩具世界。你入場前要抽返個「盲盒公仔」傍身。工廠入面佈滿染血眼球、牙齒同殘肢，班被遺棄嘅玩具化身「頑魂」等緊你！小心俾佢哋捉住報復呀！

怨靈盲盒

詭宅獻祭 (高峰樂園｜橫衝直撞旁)

恐怖程度： ⭐⭐⭐⭐⭐

驚嚇重點：【鬼屋名稱待補：邪靈古宅】驚嚇度絕對滿分！絕對嚇到你「標尿」！ 踏入呢座陰森到震嘅荒廢古宅，你會發現有個邪教組織喺度搞緊駭人聽聞嘅禁忌血祭！被迫行入充滿血腥味嘅奉獻房，滿地都係屍體。最驚係要親手抽張通靈卡牌決定自己命運... 如果抽中象徵詛咒嘅「死神牌」，後果真係自負喇！

詭宅獻祭

喰人之森 (高峰樂園｜尋鯊探秘旁)

恐怖程度： ⭐⭐⭐⭐

驚嚇重點： 入門級鬼屋！ 你化身空難「大難不死」嘅生還者，點知誤闖咗從未曝光嘅食人族地盤！喺呢條亡者之路上，你只能腳震震咁踩住破碎骨骸同血肉前行。行差踏錯，你隨時會變咗邪教組織嘅下一個祭品，永遠困死喺呢個森林入面！

喰人之森

👻 亡魂三劫：奇案．H25．墓地 (3大鬼屋組合)

港詭奇案 (海濱樂園｜怡慶坊)

恐怖程度： ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (全場爆燈！)

驚嚇重點： 全場最驚駭！必玩！ 鬼屋神還原多宗轟動全城嘅香港驚慄奇案現場。你變身神探，搭𨋢去到超逼真嘅案發現場。受害者嗰啲哀嚎尖叫聲喺你耳邊迴盪，真係聽到都心寒！

港詭奇案

H25．慄 (海濱樂園｜海濱樂園廣場)

恐怖程度： ⭐⭐⭐

驚嚇重點： 「膽小鬼」都玩得嘅任務型體驗！ 呢間鬼屋背景係一個血腥又污糟嘅恐怖實驗室。你必須換上特製保護衣，鬥快鬥膽，喺限時內完成一連串心寒任務同實驗。如果唔成功逃走，你就永遠做佢哋嘅實驗品喇！

H25．慄

噬魂墓地 (高峰樂園｜沖天搖擺船旁)

恐怖程度： ⭐⭐⭐⭐

驚嚇重點： 鬼屋靈感嚟自墨西哥亡靈節儀式。行入陰森嘅窄路同與世隔絕嘅地下墓穴，你要小心嗰啲無親無故嘅孤魂野鬼隨時破墓而出，隨時將你拉落十八層地獄！

噬魂墓地

海洋公園萬聖節2025 | 十大嘩鬼匯演

「哈囉喂全園祭」嘅另一大重點，就係十大令人毛骨悚然嘅現場表演！今年海洋公園嘅萬聖節氣氛將會全面升級，由朝到晚，成個樂園都會俾濃烈嘅節日氣息籠罩！無論你想近距離睇吓充滿韓風型格嘅《華麗地獄OPPA Show》，感受魔鬼男神嘅魅惑舞姿；定係體驗一下鬼界天團嘅《紙紮巨星回魂夜》；又或者想投入人鬼同樂嘅街頭派對《亡靈狂歡慶典》，記住要睇實時間表啦！

多個流動演出同埋令人眼花繚亂嘅高難度特技表演，將會喺高峰樂園同海濱樂園兩大區域輪流登場！保證你驚喜連連、尖叫聲不斷，為你嘅海洋公園萬聖節之旅加添無限刺激！

😈 高峰樂園區 (山頂)

華麗地獄OPPA Show

韓風回歸！型到「攝魂」！ 仲記唔記得上年嗰班帥氣逼人嘅吸血鬼 Oppa 點樣「焫㷫」全場，令粉絲為之瘋狂？今年海洋公園哈囉喂會延續呢股狂野韓風熱潮！來自陰間、爆紅全球嘅惡魔天團 NAMJA6남자 再度降臨人間，集結一眾頂級魔鬼男神，以精心打造嘅邪魅恐怖造型強勢登場，務求用佢哋嘅魅力與舞姿，將在場每一位觀眾嘅魂魄統統攝走！想近距離一睹呢班型男 Oppa 嘅風采，感受佢哋攝人心魄嘅舞台魅力，記得務必提早搶先排隊霸靚位！

地點： 高峰樂園廣場

日期：表演日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午6:45、7:45、8:45、9:45

華麗地獄OPPA Show

骷髏極樂天團

冥界最強搖滾！重金屬「炸」爆全場！ 冥界最強嘅搖滾組合——「骷髏極樂天團」將會喺海洋公園萬聖節隆重登場！佢哋將會以「打極都唔死」嘅搖滾精神，帶嚟一場充滿狂野同激情嘅音樂盛宴，瞬間點燃你嘅萬聖節之夜。如果你係重金屬音樂嘅骨灰級粉絲，就千祈唔好錯過呢個見證搖滾界傳奇再現嘅機會喇！

地點： 沖天搖擺船旁

日期：演出日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午7:00、8:00、9:00、10:00

骷髏極樂天團

亡靈火花怪客

亡命特技！心跳加速零距離！ 一班身懷火花絕技嘅亡靈使者將會喺現場「瞓身」演出！佢哋會以超乎想像嘅高難度動作，帶嚟驚險刺激嘅特技表演，每一個瞬間都將令你膽戰心驚、目不轉睛！保證睇到你「嘩嘩聲」

地點： 海洋摩天塔旁

日期：演出日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午7:15、8:15、9:15、10:15

亡靈火花怪客

亡靈樂隊 (街頭巡遊)

人鬼同樂！迷「魂」音樂大巡遊！ 「亡靈樂隊」會穿梭喺海洋公園嘅街頭巷尾，彈奏住迷「魂」樂曲，用澎湃激昂嘅音樂打破生死界線，瞬間點燃全場熾熱氣氛，引領你一齊進入狂歡嘅境界！呢場街頭巡遊絕對係一個充滿異域風情嘅「人鬼同樂」派對！

地點： 近海洋金銀島

日期：表演日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午7:00、8:00、9:00、10:00

亡靈樂隊 (街頭巡遊)

惡靈獵殺隊

驅魔互動！邪靈殺到！ 月黑風高之時，一支神秘嘅「惡靈獵殺隊」受召出動！佢哋將會以超合拍、精準無比嘅步法穿梭於人群之中，為你帶嚟一場驚心動魄嘅互動體驗，協助你驅趕邪靈、降魔伏妖。隨時隨地準備好被佢哋突擊嚇你一跳！

地點： 近翻天覆地

日期：出動日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午8:00、下午9:00、下午10:15

惡靈獵殺隊

👻 海濱樂園區 (山下)

紙紮巨星回魂夜

鬼界天團！世紀同台！ 由栩栩如生嘅紙紮公仔組成嘅「早登極樂團」，將會同風靡鬼界、魅力四射嘅「國際天后」進行一場世紀同台演出！佢哋會齊齊以詭異且充滿藝術感嘅舞步，大展非人魅力，呢場視覺與聽覺嘅盛宴，必定令各位粉絲尖叫連連，永生難忘！

地點： 竹林天地

日期：演出日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午5:30、6:30、7:45、8:45

紙紮巨星回魂夜

天師殭屍跳跳跳

中式驚嚇！天師大鬥法！ 小心！活靈活現嘅殭屍們將會「跳」入人間，同你近距離「眼望望」！不過唔使擔心，現場有身懷絕技嘅捉鬼天師坐鎮，同殭屍們展開一場精彩絕倫嘅大鬥法。佢哋會邊跳邊使出各種必殺技，等你大開眼界，睇吓點樣降魔伏妖「話咁易」！

地點： 竹林天地

日期：表演日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午6:00、7:15、8:15、9:15

天師殭屍跳跳跳

異界折骨公仔舞 (高難度表演)

超越極限！睇到你「O晒嘴」！ 折骨奇人化身玩具公仔，以超越人類極限嘅扭曲四肢，喺強勁嘅節拍同炫目嘅燈光下跳舞！佢哋將展現技驚四座嘅高難度詭異動作，每一個轉身、每一次跳躍都充滿力量同神秘感，保證你睇到膽戰心驚，拍爛手掌！

地點： 海濱樂園廣場

日期：表演日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午6:15、7:30、8:45、9:30

怨靈盲盒開箱直播

緊貼潮流！網紅嘩鬼開箱！ 緊貼潮流嘅「嘩鬼主播」將會喺現場進行盲盒開箱嘅 Live 活動，引爆超人氣話題！究竟佢哋會唔會一抽入魂，幸運地開中激罕嘅隱藏版公仔，定係會一個唔小心，錯手解鎖出令人膽顫心驚嘅暗黑怨靈呢？快啲嚟圍觀，一齊見證呢場刺激又充滿未知數嘅「盲盒驚魂」開箱體驗！

地點： 海濱樂園廣場

日期：活動日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午6:45、8:15、9:15、10:00

惡靈獵殺隊 (街頭巡邏)

近距離互動！ 神祕嘅「惡靈獵殺隊」亦會喺海濱樂園廣場巡邏。佢哋隨時隨地喺你身邊出現，帶嚟近距離嘅驚喜互動，記得同佢哋影返張相！

地點： 海濱樂園廣場

日期：更多精彩活動日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午6:45

🗓️ 亡靈狂歡慶典：日夜場時間

亡靈狂歡慶典（日間版）

日間限定！闔家歡樂鬼叫派對！ 喺日間時段，一場浩浩蕩蕩、色彩繽紛嘅亡靈節慶典將會盛大上演！可愛又友善嘅精靈嘩鬼會趁機傾巢而出，與你一齊 WeWa 鬼叫，熱情歡迎各路亡靈歸來人間同樂。呢場充滿異域風情、歌舞昇平嘅派對非常適合一家大細，喺歡樂嘅氣氛中感受萬聖節嘅魅力！

地點： 近海洋金銀島 (高峰樂園)

日子：日間亡靈派對日期：2025年9月16-21日、23日、25日、30日；10月2-3日、5日、7-9日、14-16日、21-23日、28日及30日

時間： 下午12:00、2:00、3:30、5:00

亡靈狂歡慶典（夜間版）

夜間升級！骷髏亡魂狂歡夜！ 當夜幕降臨，亡靈節慶典嘅氣氛將會瞬間一轉，變得更加詭譎刺激！一眾白天友善嘅嘩鬼將會化身成為令人毛骨悚然嘅亡靈骷髏，走入人群中驚嚇現身，每一步都令你心跳加速，一步一驚心！此外，仲有古怪巨大嘅亡靈節人偶大陣仗出巡，同你齊齊「亡」情狂歡，體驗最地道嘅亡靈節夜間盛宴！

地點： 近海洋金銀島 (高峰樂園)

日期：夜間亡靈狂歡日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間： 下午6:30、7:30、8:30、9:30

海洋公園萬聖節2025 | 萬聖節公仔

為咗等各位「哈囉喂」嘅忠實粉絲可以將呢份又驚嚇又開心嘅回憶帶返屋企，海洋公園特別準備咗勁多款期間限定嘅紀念商品同精品！由可愛嘅嘩鬼公仔，到獨特嘅萬聖節主題周邊，每一樣都俾你將濃濃嘅節日氣氛延續落去，成為你 2025 年海洋公園萬聖節之旅嘅最佳回憶！

主題商品應有盡有： 樂園推出咗多款萬聖節主題紀念商品，包括毛公仔、特色糖果同限定精品等等，總有一樣啱你心水。

必買推介： 記住要留意獨家熊貓主題萬聖節系列商品！我哋特別推介嗰款著住可愛南瓜衫嘅熊貓造型鎖匙扣，佢絕對係你「打卡」必備嘅搶手貨！買嚟做「手信」或者自己珍藏都一流呀！





萬聖節周邊

萬聖節周邊

海洋公園萬聖節2025 | 附近酒店

香港酒店推薦

香港海洋公園萬豪酒店可以話係「哈囉喂」嘅最佳地理拍檔！佢就正正喺海洋公園旁邊，行過去樂園入口「行兩步就到」，啱晒想玩到凌晨先收工嘅你。呢間酒店嘅設計以大自然為主題，充滿度假感覺，中央仲有一個超大型嘅潟湖式泳池，俾你喺城市中享受熱帶風情。酒店提供多款主題客房同親子設施，無論係家庭客定係情侶都好適合。如果帶小朋友嚟，酒店嘅兒童遊樂區同埋鄰近海洋公園嘅優勢，絕對令你嘅旅程更輕鬆、更盡興。對於想將海洋公園之旅由朝玩到晚嘅旅客，呢度簡直係「不二之選」！

香港海洋公園萬豪酒店

香港富麗敦海洋公園酒店係一間頂級嘅海濱度假酒店，景觀靚到「冇得頂」！佢坐擁南區嘅無敵海景，酒店設計融入咗海洋同生態元素，風格時尚而優雅。最吸引人嘅賣點，當然係佢面向南中國海嘅Infinity Pool（無邊際泳池）同埋可以飽覽海景嘅客房，隨時俾你享受最 Chill 嘅度假時光。酒店同樣非常注重親子體驗，設有大型室內兒童玩樂區同埋專屬嘅主題活動。如果你想喺玩盡刺激嘅「哈囉喂」之後，可以轉個頭就享受寧靜豪華嘅海邊度假 Feel，呢間酒店絕對可以滿足你對奢華同景觀嘅極高要求！

香港富麗敦海洋公園酒店

馬哥孛羅香港酒店絕對係尖沙咀嘅黃金地段！佢最煞食嘅地方，就係同世界級購物中心海港城直接相連，一出酒店門口就可以「喪掃貨」，購物狂必選！酒店坐落喺廣東道，部分客房可以直接飽覽碼頭同維多利亞港嘅迷人景致，日頭同夜晚都有唔同嘅靚景睇。住客可以喺高級義大利餐廳歎美食，或者喺型格蘭姆酒酒吧小酌一杯，再到室外泳池曬吓太陽。交通方面，佢鄰近天星碼頭同港鐵站，去邊都咁方便，玩完海洋公園搭港鐵返嚟都好快捷，極之適合熱愛購物同追求地利嘅旅客。

馬哥孛羅香港酒店

海洋公園萬聖節常見問題

1. 乜嘢係「日連夜」驚嚇時段？ 鬼屋使唔使額外買飛？

項目 詳情 日間時段 呢個時段專為家庭同所有年齡層而設，主要開放公園嘅常規設施、合家歡活動同埋萬聖節主題打卡位，氣氛輕鬆愉快。 日連夜驚嚇時段 喺指定日子（例如 10 月 10-12 日、17-19 日、24-26 日、29 日、31 日及 11 月 1-2 日等等），公園會延長開放到夜晚！呢個時候，所有六大主題鬼屋同夜間驚嚇表演先至會開放，成個樂園就會變成恐怖國度！ 鬼屋額外收費 係！要玩嗰六大旗艦鬼屋，你除咗要有有效嘅公園入場門票/會籍之外，大多數鬼屋都需要額外購買專屬嘅「哈囉喂景點組合門票」（即套票）先可以入場。部分鬼屋亦會提供「單次進入門票」嘅選擇。

2. 邊個年齡層嘅遊客唔可以入鬼屋？

海洋公園對鬼屋嘅入場有嚴格嘅年齡限制，主要係為咗小朋友嘅安全同心理健康：

五歲以下嘅小朋友（即未夠 5 歲）：係絕對唔可以進入所有六大驚嚇主題鬼屋（包括：「怨靈盲盒」、「詭宅獻祭」、「喰人之森」、「港詭奇案」、「噬魂墓地」同「H25．慄」）㗎！

五歲至十一歲嘅小朋友（即 5 歲至 11 歲）：佢哋如果想進入其中一間鬼屋「H25．慄」，就必須由一位年滿 15 歲或以上嘅人士陪同入場。

3. 可唔可以著萬聖節服裝或者化全臉妝容進場？

樂園鼓勵大家打扮應節，但為咗保安理由，有少少限制：