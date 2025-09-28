海洋公園鬼屋被指似「蔡天鳳案」 園方：故事情節對白皆虛構

「哈囉喂全日祭2025」10月起舉行，其中一個場景被指與蔡天鳳碎屍案案情相似，海洋公園已即時調整。(資料圖片／蘇文傑攝)

萬聖節將至，海洋公園下月將舉行「哈囉喂全日祭2025」活動，今年哈囉喂以「頑魂」為主題，設有6間鬼屋。不過，其中一間鬼屋「港詭奇案」的廚房場景，湯煲擺放有一個假人頭，演員亦會問訪客「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀」，被指與2023年蔡天鳳碎屍案案情相似。海洋公園表示，活動所有故事情節和對白皆為虛構，但對於個別場景可能引起疑慮，園方十分重視有關意見，已即時作出調整。

海洋公園：十分重視相關意見

「港詭奇案」鬼屋其中一個廚房場景，擺放有湯煲和青紅蘿蔔，紅蘿蔔旁邊的砧板就放了疑似碎肉，在周五的傳媒預覽期間，負責該場景的多名演員，均手持刀具或掀起煲蓋，並問訪客「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀」、「係咪想爭家產呀」等。據海洋公園網站介紹，該鬼屋主題為香港奇案，「多宗香港奇案表面看似塵埃落定，誰料在城中一角的神秘結界中，竟然可以重返案件現場，莫非一切另有內情？癲狂神探自命破案高手，帶你穿梭雨天連環殺手、屋邨情殺等命案，抽絲剝繭揭開血腥真相。」

就場景被指與蔡天鳳案類同，海洋公園回覆《am730》查詢指，哈囉喂活動所有設施、表演及製作之場景、角色、故事情節及對白皆為虛構，結集不同文化背景的民間傳說、怪談及科幻元素，通過舞台及表演藝術演繹，其中團隊更會因應訪客現場反應就互動作出調整，使訪客投入萬聖節氛圍。園方十分重視關於個別場景可能引起疑慮的意見，並已即時作出調整。

