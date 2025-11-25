Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

海洋公園優惠｜新推出2日票、除開每次只要$269！一個價錢、任選2日入園

不知不覺，港產大熊貓龍鳳胎「家姐」加加、「細佬」得得已經滿15個月大！打算入園探望大熊貓，或參與Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，就要把握海洋公園最新推出的「一票雙遊，雙倍享受」優惠，一個價錢就可以在指定日期任選2個日子入園，除開每次只要$269，等於半價優惠，相當划算～

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」加加、「細佬」得得已經滿15個月大！（官方影片截圖）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

海洋公園新推「一票雙遊」！跨年半日門票現已開售

即日至2025年12月17日，香港居民可享獨家優惠「一票雙遊，雙倍享受」優惠，成人$538、小童$269，一個價錢，能夠在2025年12月17日或之前自由選擇2個日子入園。除了官方雙次入園優惠外，旅遊產品平台都有不同優惠，如2人同行優惠$824起，人均$412起，比單人門票原價平$126起，最啱沒有打算入園2次的朋友入手！除此之外，年末在海洋公園跨年半日門票都已經開始發售，最平每人$185起。

雙人同行門票

價格：$824起 （原價$1,076起） ，人均$412起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

跨年夜半日門票

價錢：$185起 （原價$215）

按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂

廣告 廣告

旅遊產品平台都有不同優惠，如2人同行優惠$824起，人均$412起。（官方圖片）

更多相關文章：

Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略

聖誕好去處2025｜車尾箱聖誕市集回歸！6米高巨型聖誕樹＋逾100個攤檔、葛民輝/少爺占品牌進駐

聖誕好去處2025｜港島親子一日遊86折優惠！重本包《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票、歎熊本燒肉放題、參觀大館文化巡禮

聖誕好去處2025｜中環繽紛冬日巡禮閃耀登場！6層樓高聖誕樹、金色星光長廊、8大地標合演光影匯

聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊

聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票

聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環

聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅

Black Friday優惠2025｜滑雪服裝低至$53.9 Amazon最暢銷防水防風滑雪外套/OutdoorMaster滑雪護目鏡

Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證

聖誕好去處2025｜港島親子一日遊86折優惠！重本包《魔雪奇緣電影音樂會》入場門票、歎熊本燒肉放題、參觀大館文化巡禮