海洋公園優惠｜新推出2日票、除開每次只要$269！一個價錢、任選2日入園

不知不覺，港產大熊貓龍鳳胎「家姐」加加、「細佬」得得已經滿15個月大！打算入園探望大熊貓，或參與Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，就要把握海洋公園最新推出的「一票雙遊，雙倍享受」優惠，一個價錢就可以在指定日期任選2個日子入園，除開每次只要$269，等於半價優惠，相當划算～
即日至2025年12月17日，香港居民可享獨家優惠「一票雙遊，雙倍享受」優惠，成人$538、小童$269，一個價錢，能夠在2025年12月17日或之前自由選擇2個日子入園。除了官方雙次入園優惠外，旅遊產品平台都有不同優惠，如2人同行優惠$824起，人均$412起，比單人門票原價平$126起，最啱沒有打算入園2次的朋友入手！除此之外，年末在海洋公園跨年半日門票都已經開始發售，最平每人$185起。
雙人同行門票
價格：$824起
（原價$1,076起），人均$412起
跨年夜半日門票
價錢：$185起
（原價$215）
