海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」發生故障。（海洋公園網頁圖片）

海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」發生故障。

今日（3日）下午2時57分，海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」發生故障，有15人被困半空近20分鐘，其後工作人員將所有人救回安全地方，事件中無人受傷。警方接報指有人被困。

海洋公園：「狂野龍捲風」現暫停運作

海洋公園表示，「狂野龍捲風」於今日下午2時57分出現故障訊號，安全制動系統自行啟動並暫停運作。工作人員隨即重設系統讓車身重返地面，15位受影響的乘客於3時16分全部離開設施，其間沒有乘客受傷。「狂野龍捲風」現暫停運作，以進行全面檢修及測試。

廣告 廣告

根據海洋公園官網介紹，「狂野龍捲風」的風車式旋轉巨型鋼臂和瘋狂的自轉式座椅，能帶給遊客3種不同角度的4G重力極速旋轉。根據公園規定，該遊戲設有明確的身高限制：遊客身高必須達到137公分，同時不得超過195公分。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/海洋公園-狂野龍捲風-故障-15乘客半天吊近20分鐘/633093?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral