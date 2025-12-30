海洋公園突發買一送一優惠送除夕夜門票！人均$224起入園睇熊貓家姐、細佬＋Sanrio人氣角色打卡

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

除夕夜還未想好做甚麼？Klook突發推出海洋公園門票優惠，在12月30日下午5點，海洋公園門票買一送一，買一張門票送除夕夜門票，除夕夜門票可在12月31日下午4點起入場，而普通門票可以在2026年6月30日前使用！平時可以去探熊貓家姐「加加」和細佬「得得」外，而大熊貓新成員「安安」和「可可」遷入海洋公園後，在本港掀起一股熊貓熱潮，吸引一眾熊貓粉絲入園跟牠們見面！此外，即日至2026年8月23日期間更有Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，多個主題打卡位及6大人氣角色同大家見面。

廣告 廣告

大熊貓寶寶家姐「加加」和細佬「得得」終於與一眾港人見面！（圖片：海洋公園）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

限時買一送一！人均$224即可入場

海洋公園6隻熊貓深受港人、旅客歡迎，香港首對港產龍鳳胎寶寶——姐姐「加加」與弟弟「得得」超可愛，俘虜了大批香港粉絲，目前熊貓寶寶已健康成長，經常與媽媽「盈盈」一同在巨型熊貓館亮相，讓入場觀眾有機會近距離觀賞牠們活潑可愛的模樣，成為園內最受歡迎的亮點。入園當然少不了門票優惠啦！Yahoo購物專員幫大家睇過價錢，Klook於12月30日5pm推出買一送一優惠，人均只要$224起，相當抵買～

海洋公園門票

買一送一優惠價：$448起/2位，人均$224起

優惠推出日期：2025年12月30日5pm起發售

按此經Klook預訂門票

Yahoo購物專員幫大家睇過價錢，Klook於12月30日5pm推出的買一送一優惠，人均只要$224起。（官方圖片）

6大Sanrio家族成員登陸海洋公園

香港海洋公園攜手Sanrio推出「蔚藍海洋之旅」，齊集6大超人氣Sanrio角色：Hello Kitty、Cinnamoroll（玉桂狗）、My Melody、Kuromi、Pompompurin（布甸狗）及 Hangyodon（水怪），約定大家一同坐上潛艇，來一場深海探索旅程。My Melody與 Kuromi會於海洋公園高峰樂園分別慶祝出道50周年及20周年，公開「Y2K幻彩世界」專屬扮靚空間。

其他海洋公園門票優惠：

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon打卡（官方圖片）

香港海洋公園

地址：香港仔黃竹坑道180號（地圖按此）

交通：港鐵南港島線至「海洋公園站」B出口，直接通往正門。

更多相關文章：

香港元旦好去處2026│沙田馬場元旦盛事「好運1月1」回歸！送好運手提袋、贏1.28億大賞、新打卡地標、限定美食

新年好去處2026｜東京新年開運1日遊！必去2大開運神社＋30分鐘士多啤梨放題＋任選兩款特色鍋物

塔斯曼尼亞最大野生動物救援服務中心！專人免費導覽/親自餵食野生動物/任摸袋鼠

日本新年初賣折扣＋福袋情報｜三井Outlet/LaLaport/PARCO/0101等100+商場及Outlet開賣時間表

日本Premium Outlets新年特賣1月1日開催｜大量折扣＋限量福袋！御殿場/大阪臨空城Rinku都有份

按摩SPA推介｜美麗華酒店Spa買1送1！人均$990起嘆朱古力煥顏療程+頭肩頸及手部按摩 任用水療設施、泳池及健身室