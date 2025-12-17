【Harbour City Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折（即日起至22/12）

日本通脹超預期，市場普遍估計本週日本央行的關鍵利率將上調至30年來最高水平。數據顯示日本全國範圍內的物價升幅已連續3年半超過了央行預期目標，國民的生活成本被指已經到了隨時會左右日本政治格局的程度。近日社媒上一則「三文魚飯糰太貴」的分享也引起廣泛熱議；Yahoo財經發現，目前要在日本三大便利店開餐並不便宜，只食不喝也要約600日元（30港元）

Yahoo財經 ・ 3 小時前