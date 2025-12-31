休閒服飾．童裝．旅行用品開倉 低至2折（即日起至05/01）

海港城展銷集今個星期有休閒服飾．童裝．旅行用品開倉，優惠低至2折！精選貨品包括COLE HAAN鞋履$449起、小次郎童裝服飾 $39起、Moonstar童鞋$299起、學生返學白波鞋 $100、Hallmark行李箱$399起、ANGI ANNO男女裝系列 $129起、JOSEF SEIBEL鞋履低至2折、Golden House 3折起（買2件額外9折）！

＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2026/01/05

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

＝＝＝＝＝＝＝

