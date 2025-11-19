黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
【Harbour City Bazaar】名牌戶外用品及休閒服飾開倉 低至3折（即日起至24/11）
海港城展銷集現正進行名牌戶外用品及休閒服飾開倉，集合多款山系外遊、雪地、運動、休閒服裝及鞋履，品牌包括Black Diamond、Her own words、FILA、MIRABELL、crocs、Dance with Dragon、Columbia、Le Coq Sportif、Caterpillar、keen、FitFlop等。
精選優惠貨品包括：
男女裝彈性防風防水外套 $799-$899
男/女裝輕薄防風外套 $799
男/女裝羽絨保暖外套 $1599
男裝法蘭絨恤衫 $429
男女裝有機棉Tee $199
男裝行山長褲 $699
女裝行山長褲 $499
行山背囊+行山杖套裝 $738
6L行山腰包 $359
15L/30L行山背囊 $699/$869
24L日用背囊 $499
男女裝運動鞋 低至$299
Scarpa越野跑鞋 半價起 + 即送Trucker Cap
場內購物優惠：
購買三件上身或下身服裝 可享額外九五折
購物即送$100現金券
滿$1500 送 現金券＋ 指定運動服飾 ($399)
滿$3000 送 現金券 ＋指定運動服飾 ＋ Distance 8 跑山背囊 (總值$1748)
滿$4500 送 現金券 ＋ 指定運動服飾 ＋ Distance 8 跑山背囊 ＋ Moji Charging Station 充電營燈 (總值$2467)
—
日期：即日起至2025/11/24
地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓
＝＝＝＝＝＝＝
