馬拉松便服及運動名牌 x Tefal 開倉 低至2折（即日起至03/02）

海港城展銷集今個星期有馬拉松便服及運動名牌 x Tefal 開倉開倉！名牌運動服飾﹑波鞋及便服低至2折，Nike、Adidas、Reebok、The North face、Converse、New Balance、Columbia 等精選貨品買2件額外9折，買3件額外8折，仲有精選NIKE衣服及鞋履買二送一！

同場有特福開倉特賣，陳列及精選貨品低至2折，平底鍋、風筒、電飯煲、焗爐、氣炸鍋、等家電、廚具都有，所有陳列電器更包三個月保修！

日期：即日起至2026/02/03

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

