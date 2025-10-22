不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
【Harbour City Bazaar】Haglofs、FILA、kapok等名牌戶外用品及休閒服飾開倉（即日起至27/10）
海港城展銷集現正進行名牌戶外用品及休閒服飾開倉，有Haglofs、FILA、kapok、Her ow words、Dream Philosophy等品牌，睇定心水貨品開場即刻去掃貨！
日期：即日起至2025/10/27
地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓
不是澎湖、小琉球！台灣哪個離島最好玩？網友狂推它：美到哭、食物好吃
隨著疫情解封，國內旅遊市場蓬勃發展，除了台灣本島，離島旅遊也成為民眾熱門選擇。先前就有一名網友發文詢問，「第１次外島旅遊推薦哪裡？」並點出澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖等地，表示這些地方各有優缺點，讓食尚玩家 ・ 8 小時前
【U士多】秒殺價 韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件（即日起至30/10）
U士多秒殺價有SK Special 蘋果汁橙汁 1公升裝 $20/2盒、Biscoff蓮花牌焦糖餅乾 $16.9/件、瑞士迷你三角朱古力 $22.5/袋、韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件、韓國八道牛骨湯麵5包裝 $21.9/袋、韓國韓星1963午餐肉 $12/件、韓國廣川紫菜9包裝 $15.9/袋、真露FRESH清新燒酒360毫升 $22/2件、伊藤園綠茶•濃味綠茶500毫升 $5.5/支；任何消費即可加 $20加購維他青檸檬茶•蜜糖檸檬茶六包裝！YAHOO著數 ・ 18 小時前
日本簽證暴漲50年世博黑洞！中國70%簽證電車漲價陰謀！
電車費漲了，簽證也要跟上？50年老古董終於動了Japhub日本集合 ・ 4 小時前
神藤岡靛的13年跨國戀曲終章！愛家神話FamBam音樂繆斯！
哎喲，這消息像晴天霹靂！45歲的藤岡靛，平日裡那溫柔爸爸形象深入人心，誰知10月18日透過粉絲俱樂部官網丟出離婚炸彈，直說和印尼籍妻子Vanina結束13年婚姻。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【759阿信屋】今期熱選（22/10-26/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，古田曲奇$13.9/2件、Tableland 越光米粥系列$16.9/2件、桃哈多Giant約5倍大焦糖粟米脆買一送一、Riska濃湯粟米球 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 7 小時前
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 買指定牙齦適牙膏4枝 送$314.9禮品（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，精選女性衛生護理產品買1送1、精選頭髮護理產品第2件半價、精選頭髮護理產品買1送1、柳屋珍寶造型啫喱超硬 / 特硬 $53/件、精選ON THE BODY沐浴露買1送1；買指定牙齦適牙膏產品4枝，獨家送$314.9禮品！YAHOO著數 ・ 5 小時前
孔孝真欽點愛牌Delvaux手袋新款超好看！軟皮大手袋更顯高級感，3款同款經典手袋快來收藏
時尚迷注意！韓國氣質女星孔孝真私下愛用的 Delvaux 近期推出了全新設計！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
雙11及Black Friday最常犯錯誤 熱數購物季人類總會重複犯錯的6件事
一到年尾，大大小小的購物平台都會相繼推出大型折扣狂歡活動，當中雙11及Black Friday絕對是每年的重頭戲，好多網店都會乘機推出激減優惠，吸引不少人瘋狂入手劈價產品！不過綜合過去雙11及Black Friday購物經驗，發現不少人網購時都會經常犯幾個錯誤，當中最常見的一定是貨不對版、衣不稱身，個個都睇model上身圖就當真！Yahoo購物整合過去網購經驗，熱數6個大家最常重複犯的錯誤，趁今年雙11及Black Friday前，入嚟重溫下，提醒自己「我答應我永不要重複犯錯」！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限22/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌防護口罩系列及沐浴洗手液系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 7 小時前
安世中國捍衛自主權 稱員工有權拒絕執行荷蘭總部指示
【彭博】— 晶片製造商安世半導體的中國子公司表示生產經營一切如常，全體員工應當繼續執行安世國內公司的工作指示。這凸顯出荷蘭政府接管安世半導體後，其中國子公司與荷蘭總部之間的緊張關係。Bloomberg ・ 2 天前
黃子佼出庭親認「已離婚」 需負擔贍養費求輕判
台灣藝人黃子佼早前捲入MeToo風波，再因硬碟被查扣而爆出案外案，揭在「創意私房」論壇購買涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。今(21日)黃子佼出席高等法院開庭高等法院進行二審審理，首度開腔親認和孟耿如已離婚，需要支付贍養費，請求法庭輕判。他接着走向受害人的律師代表，坦言自己也經歷家庭破碎現況，自認明白被害人的痛苦。不過，對方律師不肯接受黃子佼的道歉，表示他的當事人還年輕，人生剛開始便受害。最後辯論程序後，11月25日上午10點將宣判黃子佼可否獲改判免囚。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
自助餐低至11/位！尖沙咀港青酒店推經典懷舊廣東菜自助餐 豪食燒有骨西冷、避風塘炒蝦、懷舊黃梅果占蛋糕
位於尖沙咀的港青酒店在10月22日中午十二點於KKday推出自助餐快閃優惠，全新限定主題「經典懷舊廣東菜自助晚餐」買一送一加第3位只需$11，即人均低至$324，就可品嚐多道經典懷舊廣東菜式，如經典焗梳乎里、懷舊黃梅果占蛋糕等，令食客尋回舊日香港味道！另外，酒店亦推出平日自助午餐低至11/位優惠、長者買一送一優惠，可2.5小時任食到多款美食，性價比極高！Yahoo Food ・ 6 小時前
【MOS BURGER】 吉列八爪魚漢堡回饋價$19起（即日起至優惠結束）
MOS BURGER為慶祝19週年，推出限定吉列八爪魚漢堡回饋價$19優惠，吉列八爪魚漢堡有啖啖彈牙八爪魚粒的吉列海鮮餅，再加入辛辣醬及芥末醬，非常惹味！產品數量有限，售完即止。YAHOO著數 ・ 5 小時前
撤回動議立法會「告別議案」李慧琼：選情異常激烈 憂致選舉不公
現屆立法會會期周五中止，今日展開最後一次大會。內務委員會上周五通過在大會提出告別議案，讓議員總結4年任期及表達感受，不過內會主席李慧琼考慮到選舉公平問題，決定撤回議案動議。她指，並無擔心過議員的發言內容，重申他們從來可透過不同途徑分享感言和想法。 李慧琼昨公布決定時解釋，新一屆立法會選舉提名期周五展開，近日不同議am730 ・ 12 小時前
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨
TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 5 小時前