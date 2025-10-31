屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉低至0.5折（即日起至03/11）
海港城展銷集現正進行JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉，JOYCE設計師系列低至0.5折，凡購買滿四件貨品即享額外7折、滿八件貨品即享額外6折；Lane Crawford精選女裝服飾低至1折，凡購買三至四件精選貨品額外7折、五件或以上額外55折！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/03
地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 18 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
前東張女神利穎怡榮升新手媽媽 分享懷孕全紀錄自爆「食全餐」：終於平安交付
前東張女神利穎怡（Joan）榮升做媽媽，分享她從懷孕到「卸貨」的全紀錄，讓網民見證這位新手媽媽的不同時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 1 天前
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享一個健康生活的資訊引起網民熱議。樓主指世衛已經將「超過65°C的熱水」歸類為2A級致癌物。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念。Yahoo Food ・ 3 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 20 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限31/10）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送斧頭牌Plus抗菌除噏洗衣液1公升；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品、精選維他命產品買第2件半價；精選G-NiiB產品9折；DERMACEPT膠原美肌產品、精選面膜及眼膜產品買2送1；L‘ORÉAL PARiS女士護膚產品買滿$369送L'OREAL PARiS純維C亮肌精華；高露潔／貝齒口腔護理產品買滿$279送德國孖人牌ZWILLING個人餐具套裝4件Nova1件；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝
一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
中美元首會晤追蹤：更多細節流出；中國資產普跌；高盛上調預估
1098。輝達下滑2%，川普說他沒有與習近平討論批准出售Blackwell晶片的問題。分析評論高盛提高對中國出口和實際GDP增速預期。經濟學家迪安竹、閃輝、王立升認為：习近平和特朗普的会晤加之四中全会展现了中国领导层在进一步提升制造业竞争力和出口能力方面的决心与能力Eurizon Slj Capital Ltd 創始人和CEO Stephen Jen認為，貿易條件對中國風險資產來說仍不夠理想。他說：一些利好消息早已被市场预期，因为这次会晤是提前安排好的，这本身只有在双方都清楚会达成某种妥协的情况下才可能发生。降低对中国商品的关税幅度非常有限，而有关对华出口半导体设备的问题仍未得到解决彭博經濟學家舒暢、David Qu等在報告中寫道，中美元首會晤的成果讓人對協議充滿期待，兩國相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵供應實施管制的激烈博弈局面如今已經過去。 * 尽管如此，目前的平静或许只是为双方争取时间，以便在一场看似将长期持续的霸主地位争夺中巩固各自的经济和技术优势 * 假设其他关税项目不变，美方将芬太尼相关关税下调10个百分点后，对华整体平均关税税率将从40.8%Saxo Markets駐新Bloomberg ・ 4 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
不幸中之大幸｜8名內地男子被騙柬埔寨後賣到KK園 3人因不諳打字被指「退貨」
中國四川省8名男子今年9月應徵柬埔寨金邊酒店木工職位，不料陷入跨國勞工騙局。 據《紅星新聞》報導，這批技術工人...BossMind ・ 20 小時前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
立法會選舉2025︱傳「劍后」江旻憓轉戰旅遊界 少數界別可擁外國居留權
立法會選舉開始提名，早前政圈流傳有「微笑劍后」之稱的奧運女子重劍金牌得主、賽馬會對外事務助理經理江旻憓「空降」新界北地區直選，但消息指她因持外國護照未能參選。昨日政圈再度傳出，「劍后」有機會轉戰容許持外國居留權人士參選的旅遊界功能界別，令有意角逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，或有機會轉戰選委界。am730 ・ 22 小時前
楊冪出席活動零死角絕美狀態驚艷全場！起底「少女冪」螞蟻腰＋筷子腿十年不變的魔鬼自律法
極致的「份量控制」與「低GI」原則「螞蟻腰」、「筷子腿」一直是楊冪的標誌，這背後是她對飲食極其嚴格的把控。她曾公開表示自己對體重數字非常敏感，並奉行「吃到胖是自己對自己不負責」的原則。她的飲食哲學核心在於極致的「份量控制」與「低GI飲食」：少量多餐/七八分飽：...styletc ・ 20 小時前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前