海濱長廊 發展局稱下個重點延伸至九龍

【Now新聞台】發展局表示，貫通港島13公里海濱後，下個海濱發展重點延伸至九龍。

發展局在其網誌稱，九龍約21公里可發展的海濱，近七成即逾14公里已開放，預計今年內完成連接西九文化區至大角咀行人通道、啟德新急症醫院旁海濱長廊、前紅磡鐵路貨運碼頭的特色活動及公共空間等，以提升海濱連通性。

目標是在2028年或之前，將維港兩岸海濱長廊總長度延伸至34公里。

#要聞