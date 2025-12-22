宏福苑五級火｜情緒支援熱線
海盈山港島南岸宅邸，在山水之間昇華生活美學
優秀的設計，能讓生活優雅地回歸自然。依山傍水的「LA MONTAGNE 海盈山」，正是港島南區罕有的奢華居停，能夠將大自然氣息完美融入生活日常。
港島南向來是香港最迷人的地段之一，兼備山水靈氣與都市繁華，動靜平衡恰到好處，讓人自然而然放慢步伐。位處黃竹坑站上蓋的豪宅地標「LA MONTAGNE 海盈山」，由嘉里建設、信和置業、太古地產及港鐵公司聯手策劃。項目飽覽深水灣、壽臣山與南朗山的怡人景致，從建築外牆、園林會所以至每個住宅單位，均以「呼應環境」為設計核心，以流水建築為基調，將周邊的山水氣息引進家中。
設計師宅邸 猶如置身私人藝術畫廊 項目合共提供800伙住宅單位（4A及4B期），其中4A期佔432伙，涵蓋一房至三房及特色戶。標準樓底達3.15米，部分單位更高達3.40米，空間感十足。 現樓三房一套房連工作間示範單位，實用面積為853呎，由設計工作室Philip Liao & Partners操刀，以「Art Gallery」為題，讓家具成為藝術館藏，同時特意延續窗外景觀成為家中主角。合夥人Philip Liao表示：「簡約時尚的設計，配合精選裝飾點綴，完美演繹『LA MONTAGNE 海盈山』依山傍海的優美意境。」 單位坐擁山海雙景，長方形客飯廳空間，全落地玻璃與露台引景入室，採光感十足，屬同區罕有。設計師更為牆身加入落地大鏡，利用折射效果打造「雙景框」，細節盡見匠心。
另外，單位於實用佈局中延續美感。設計師特意為玄關位置預留儲物空間以方便收納；客飯廳與睡房同向，配特大玻璃窗廣納室外景觀及自然光線採光。而主人睡房主空間寬敞，放置雙人床後仍可三邊上落，牆身金屬線條與特色油漆層次處理，更提升藝術氛圍。廚房設有一系列來自德國高級廚具品牌Gaggenau的廚電產品，配搭法國Vinvautz酒櫃，展示功能與美學並存的生活品味。
山海相連的流線型建築
項目的標誌性建築由LWK + PARTNERS梁黃顧建築師（香港）事務所主理，以「向海迎山」為主題，將南區山景和海岸線融入大廈輪廓，與周邊環境渾然一體。
LWK + PARTNERS表示項目的設計無論於空間佈局或外觀細節均以流線為主導，流暢地帶動人流的同時，亦借喻山林中流水穿梭的意象。
例如外牆飾面呈微彎與扭動形態，在陽光映照下泛起如瀑布般的粼光；流線形露台層層排列，仿如山間溪流向下流動，賦予建築自然的韻律感。建材選用貼近大地的木材、石材與沉穩色調，令建築物與整體「自然、和諧」的創作方向一致呼應。 CLUB CASCADE 將大自然節奏帶進日常
度假式主題會所CLUB CASCADE連同園林及遊樂地方總面積逾四萬四千平方呎，由建築設計公司via. architecture limited打造。
設計延續項目的流水與自然概念，入口以透光玻璃磚呈現「水滴效果」，波浪紋木條牆身營造流動感，引領住客穿梭於彷如峽谷與河流的空間。整個會所以貫穿式連結各區，營造山水之間的體驗。 via.創辦人Frank Leung表示：「受深水灣及南朗山的怡人景致所啟發，『LA MONTAGNE 海盈山』的Club Cascade與大自然渾然天成，和諧共融。」 [caption id="attachment_122698" align="aligncenter" width="3072"]
Photo by Han Tan, courtesy of via.[/caption] [caption id="attachment_122699" align="aligncenter" width="2304"]
Photo by Han Tan, courtesy of via.[/caption] 會所設施動靜皆宜，包括Pool Cascade 25米戶外泳池；坐擁園景的360 Fitness健身室；Montagne Hall 1及2兩大宴會廳分別主打廣闊景觀與溫暖氛圍；而兒童樂園則設有Cave Island、Cumulus Sphere及Muse Square主題區域。整個會所以「流動、自然、光」為設計語言，散發一份令人著迷的度假感。
[caption id="attachment_122697" align="aligncenter" width="3072"]
Photo by Han Tan, courtesy of via.[/caption] 「LA MONTAGNE 海盈山」糅合投資與自住優勢，連接佔地約51萬呎南區地標商場「THE SOUTHSIDE」，匯聚逾130間商店及戲院，港島南岸中央會所開放後，住客經會所即可抵達。除此之外，項目位處鐵路上蓋，與金鐘及中環站近在咫尺，盡享八分鐘生活圈。項目位處國際級校網，毗鄰香港加拿大國際學校及新加坡國際學校，深受家庭追捧。而且區內租務活躍，回報率逾3厘。 「LA MONTAGNE 海盈山」現樓示範單位現已開放，歡迎預約參觀：https://www.lamontagne.com.hk/
想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 52 分鐘前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
前亞姐施熙瑜自爆去快餐店用長者卡被查問 網民揭凍齡照全靠AI？
時裝設計師施熙瑜千禧年前後一度活躍於報紙名人版，後來更以47歲之齡參加亞姐。唔經唔覺施熙瑜原來都「登六」，佢最近出post指去快餐店出示長者折扣卡時，被收銀員質疑係咪合資格。「收銀員望住我：『呢張卡係你㗎？』問足三次！最後我要出動有我相的樂悠卡先信我係長者。這情況非首次。」佢更建議快餐店出張有相長者優惠卡，唔駛佢每次都要被驗身分證！同時施熙瑜配上一張以快餐店做背景嘅靚相，睇落當然唔似60歲，話似30歲都唔出奇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。Yahoo Food ・ 5 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 23 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 20 小時前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭
拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。28Hse.com ・ 22 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限24/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有金莎(4粒裝) $15、金澤兼六芒果布丁禮盒 $35、麥提莎朱古力分享桶裝 $78！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 3 小時前
意甲 ｜拿玻里捧盃 海倫六字回應離開曼聯決定
拿玻里以2比0擊敗博洛尼亞，成功在意大利超級盃封王，在決賽踢足90分鐘的海倫上載自己捧盃的笑容照片，並用六個字總結他離開曼聯的決定。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限24/12）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian 旅行系列！另外，而家購買萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌/注目品牌產品更可專享9折優惠(不包括會員價)，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 3 小時前
38歲前華姐朱璇激罕現身宋熙年YouTube 兩孩之母零走樣女人味爆棚
朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
海兒為保「天籟式高音」 自爆「世紀牙患」：我箍過三次牙！
女高音歌唱女神海兒（Hedy）近日成為牙膏品牌代言人！這次廣告選角甚有要求，指明並非要普通歌手藝人，而是要找一把「雲南香格里拉高原女聲」！綜觀樂壇，女高音歌唱家Hedy成功跑出，認真「高」人一等！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【7-11】罐頭豬LuLu、布丁狗、JOGUMAN精品預購（即日起至06/01）
今期7仔預購推出罐頭豬LuLu、布丁狗，仲有韓國人氣角色JOGUMAN等精品！罐頭豬LuLu精品由家庭遊戲、毛絨公仔、暖手抱枕到家居小物應有盡有，部分人氣商品更低至半價發售！YAHOO著數 ・ 2 小時前
日本發出最強烈干預警告：日元走勢已偏離基本面
日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二 (23 日) 表示，日本在應對日元過度波動方面擁有充分裁量空間，對政府是否準備進場干預匯市發出迄今最強烈警告，顯示東京當局已做好準備，必要時將出手遏止日元急貶。鉅亨網 ・ 1 天前