海盈山港島南岸宅邸，在山水之間昇華生活美學

優秀的設計，能讓生活優雅地回歸自然。依山傍水的「LA MONTAGNE 海盈山」，正是港島南區罕有的奢華居停，能夠將大自然氣息完美融入生活日常。

港島南向來是香港最迷人的地段之一，兼備山水靈氣與都市繁華，動靜平衡恰到好處，讓人自然而然放慢步伐。位處黃竹坑站上蓋的豪宅地標「LA MONTAGNE 海盈山」，由嘉里建設、信和置業、太古地產及港鐵公司聯手策劃。項目飽覽深水灣、壽臣山與南朗山的怡人景致，從建築外牆、園林會所以至每個住宅單位，均以「呼應環境」為設計核心，以流水建築為基調，將周邊的山水氣息引進家中。

設計師宅邸 猶如置身私人藝術畫廊 項目合共提供800伙住宅單位（4A及4B期），其中4A期佔432伙，涵蓋一房至三房及特色戶。標準樓底達3.15米，部分單位更高達3.40米，空間感十足。 現樓三房一套房連工作間示範單位，實用面積為853呎，由設計工作室Philip Liao & Partners操刀，以「Art Gallery」為題，讓家具成為藝術館藏，同時特意延續窗外景觀成為家中主角。合夥人Philip Liao表示：「簡約時尚的設計，配合精選裝飾點綴，完美演繹『LA MONTAGNE 海盈山』依山傍海的優美意境。」 單位坐擁山海雙景，長方形客飯廳空間，全落地玻璃與露台引景入室，採光感十足，屬同區罕有。設計師更為牆身加入落地大鏡，利用折射效果打造「雙景框」，細節盡見匠心。

另外，單位於實用佈局中延續美感。設計師特意為玄關位置預留儲物空間以方便收納；客飯廳與睡房同向，配特大玻璃窗廣納室外景觀及自然光線採光。而主人睡房主空間寬敞，放置雙人床後仍可三邊上落，牆身金屬線條與特色油漆層次處理，更提升藝術氛圍。廚房設有一系列來自德國高級廚具品牌Gaggenau的廚電產品，配搭法國Vinvautz酒櫃，展示功能與美學並存的生活品味。

山海相連的流線型建築

項目的標誌性建築由LWK + PARTNERS梁黃顧建築師（香港）事務所主理，以「向海迎山」為主題，將南區山景和海岸線融入大廈輪廓，與周邊環境渾然一體。

LWK + PARTNERS表示項目的設計無論於空間佈局或外觀細節均以流線為主導，流暢地帶動人流的同時，亦借喻山林中流水穿梭的意象。

例如外牆飾面呈微彎與扭動形態，在陽光映照下泛起如瀑布般的粼光；流線形露台層層排列，仿如山間溪流向下流動，賦予建築自然的韻律感。建材選用貼近大地的木材、石材與沉穩色調，令建築物與整體「自然、和諧」的創作方向一致呼應。 CLUB CASCADE 將大自然節奏帶進日常

度假式主題會所CLUB CASCADE連同園林及遊樂地方總面積逾四萬四千平方呎，由建築設計公司via. architecture limited打造。

設計延續項目的流水與自然概念，入口以透光玻璃磚呈現「水滴效果」，波浪紋木條牆身營造流動感，引領住客穿梭於彷如峽谷與河流的空間。整個會所以貫穿式連結各區，營造山水之間的體驗。 via.創辦人Frank Leung表示：「受深水灣及南朗山的怡人景致所啟發，『LA MONTAGNE 海盈山』的Club Cascade與大自然渾然天成，和諧共融。」 [caption id="attachment_122698" align="aligncenter" width="3072"]

Photo by Han Tan, courtesy of via.[/caption] [caption id="attachment_122699" align="aligncenter" width="2304"]

Photo by Han Tan, courtesy of via.[/caption] 會所設施動靜皆宜，包括Pool Cascade 25米戶外泳池；坐擁園景的360 Fitness健身室；Montagne Hall 1及2兩大宴會廳分別主打廣闊景觀與溫暖氛圍；而兒童樂園則設有Cave Island、Cumulus Sphere及Muse Square主題區域。整個會所以「流動、自然、光」為設計語言，散發一份令人著迷的度假感。

[caption id="attachment_122697" align="aligncenter" width="3072"]

Photo by Han Tan, courtesy of via.[/caption] 「LA MONTAGNE 海盈山」糅合投資與自住優勢，連接佔地約51萬呎南區地標商場「THE SOUTHSIDE」，匯聚逾130間商店及戲院，港島南岸中央會所開放後，住客經會所即可抵達。除此之外，項目位處鐵路上蓋，與金鐘及中環站近在咫尺，盡享八分鐘生活圈。項目位處國際級校網，毗鄰香港加拿大國際學校及新加坡國際學校，深受家庭追捧。而且區內租務活躍，回報率逾3厘。 「LA MONTAGNE 海盈山」現樓示範單位現已開放，歡迎預約參觀：https://www.lamontagne.com.hk/

