炒飯食譜｜海膽炒飯
入口即溶的馬糞海膽，用半板炒香後加入粒粒分明的黃金炒飯內 ，香氣滿瀉，再連同海膽刺身一同吃，滿口都是來自海洋的鮮味，是個特色料理，在家也可炒出鮮香十足的海膽炒飯。 FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagrm.com/Yeung_Ma_Kitchen ♥ MeWe專頁 ♥: https://mewe.com/p/yeungmakitchen
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
海膽 1板
飯/隔夜冷飯 2碗
雞蛋 2隻
生抽 約2茶匙
蔥粒 隨意
海苔碎 隨意
作法:
1 ：
調較至中大火，再加入已煎香的海膽炒匀，並將生抽放在鑊旁，等一下讓它焦香，再混和兜炒勻，加入蔥粒快手翻炒均勻，記得試味，如有需要再自行調整味道。 上碟時將剩餘的1/2份量海膽刺身鋪在飯面，另再用海苔碎作裝飾。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50848
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
