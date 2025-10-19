中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。 事實上，自特朗普去年當選以來，美股漲逾16%，迭創新高，氣勢如虹。不過，隨着股市愈升愈高，所謂高處不勝寒，避免急劇回調的難度也愈來愈大。這在某程度上帶給特朗普一個困境，使他在施政時面臨綁手綁腳。 正如本欄上周在〈中美互掐脖子 攬炒世界經濟〉一文中指出，這一輪中美經貿關係再度惡化，源於美方自10月起連番「加辣」出招，例如針對中國船舶開徵入港附加費、針對半導體等產品實施穿透式制裁、把更多中國企業列入實體清單等。據一般估計，美方這連串動作，是為了在原訂於本月底舉行的中美元首峰會上演前，預先爭取談判籌碼。 北京看穿軟肋 決意硬碰硬 然而，中國面對美方打擊毫不畏縮，相繼出手反制，包括同樣針對美國船舶收取入港費、把更多美國企業列入實體清單等。其中，最強力、也最令人意外的一招是，中國於10月9日公布稀土出口管制新規，要求全球所有企業向外國銷售含有中國稀土（價值比例達0.1%或以上）的產品時，

信報財經新聞 ・ 2 小時前