麵包食譜｜海苔肉鬆包
自己整包可落重量級肉鬆?鋪頭買到既肉鬆包真係無咁足料? 更多食譜分享: My Instagram:??? https://www.instagram.com/cookandbakelady My Facebook: https://www.facebook.com/cookandbakeladyy 喜歡請比Like及Follow我IG&FB?
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
高筋麵粉 250g
酵母 4g
糖 20g
鹽 2g
雞蛋 25g
牛奶 150ml
牛油 20g
蛋黃沙律醬 適量
肉鬆 適量
海苔 適量
作法:
1 ：
把高筋麵粉、酵母、糖、鹽、雞蛋液放入廚師機攪拌，逐少加入牛奶打發
2 ：
麵團打發5分鐘後加入牛油，打發至麵團呈光滑狀態停止，大概15分鐘
3 ：
待包放涼後，在表面塗上蛋黃沙律醬，最後沾上海苔肉鬆
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51724
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
