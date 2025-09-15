麵包食譜｜海苔肉鬆包

自己整包可落重量級肉鬆?鋪頭買到既肉鬆包真係無咁足料? 更多食譜分享: My Instagram:??‍? https://www.instagram.com/cookandbakelady My Facebook: https://www.facebook.com/cookandbakeladyy 喜歡請比Like及Follow我IG&FB?

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

高筋麵粉 250g

酵母 4g

糖 20g

鹽 2g

雞蛋 25g

牛奶 150ml

牛油 20g

蛋黃沙律醬 適量

肉鬆 適量

海苔 適量





作法:

1 ：

把高筋麵粉、酵母、糖、鹽、雞蛋液放入廚師機攪拌，逐少加入牛奶打發

2 ：

麵團打發5分鐘後加入牛油，打發至麵團呈光滑狀態停止，大概15分鐘

3 ：



待包放涼後，在表面塗上蛋黃沙律醬，最後沾上海苔肉鬆

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51724

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com