海豚監察︱兩電海上接收站運作翌年 鄰近江豚絕跡 環團憂龍鼓灘填海步後塵︱Yahoo

兩電在大嶼山南部海域興建海上液化天然氣接收站後，附近3平方公里海域沒有錄得江豚目擊紀錄。 相片：中電官網

【Yahoo新聞報道】漁護署的最新監察報告顯示，2024年兩電位於南大嶼的天然氣收接站周邊，錄得零江豚出沒，報告指有必要研究接收站運作是否對海豚活動造成不利影響；總括而言，2024年本港水域有38條中華白海豚，較上一年34條略為回升，但大嶼山東北海域仍錄得0條海豚。香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，港府計劃未來在龍鼓灘填海190公頃，憂慮影響大嶼山北面海域的海豚生境。漁護署回覆《Yahoo新聞》時形容接收站海豚引述土拓署的環評，指擬議填海範圍遠離海岸公園中華白海豚棲息地，亦有龍鼓水道作天然緩衝區，預計工程對中華白海豚產生的影響較為輕微。

當年環評：不會造成不良影響 漁護署最新報告：有必要研究有否不利影響

中電及港燈早前合作，在大嶼山南部索罟群島以東水域，興建造價逾80億元的海上液化天然氣接收站，約佔8公頃海面。當時環評報告指出，項目在營運階段不會對海洋哺乳類動物造成不可接受的不良影響，項目在2023年9月正式啟用。

不過，根據漁護署最新的海洋哺乳類動物監察報告，研究人員2024年調查海上液化天然氣接收站附近3平方公里海域，發現沒有江豚活動記錄，江豚密度（DPSE Values）為零。相比之下，2023年該海域江豚密度為每100平方公里約5條，而在液化天然氣接收站動工前的2017或18年，江豚密度更高達每100平方公里逾30條 。報告認為，有必要研究接收站運作是否對該區海豚活動造成不利影響。

接收站公司：啟用後無水下作業 水質監測無超標

香港液化天然氣接收站有限公司發言人回覆《Yahoo新聞》查詢，指接收站自2023年中投入運作以來，一直嚴格執行各項環境監察措施，包括按規定持續進行海水水質監測，至今並無錄得任何與項目相關的超標情況。

項目啟用後亦無進行任何水下作業工程。同時，液化天然氣運輸船在進入指定航道後，均保持低船速航行，盡量減少對周邊環境的潛在影響，公司將繼續與相關部門保持緊密溝通，確保接收站的運作符合所有法規要求。

港珠澳大橋及機場填海後 海豚活動未恢復

除了江豚疑似受工程影響，中華白海豚的處境未有大幅改善。漁護署報告指出，2024年本港水域有38條中華白海豚，較上一年增加4條。報告分析中華白海豚主要棲息4個水域，包括大嶼山西南、西、西北及東北，在2024年分別錄得12條、25條、1條及0條。當中東北水域已經連續十年錄得零海豚。

2024年大嶼山附近水域海豚監察最新情況(《Yahoo新聞》製圖)

報告直指，港珠澳大橋建設相關的海洋工程以及機場三跑大規模填海工程竣工後，近十年間海豚棲息地的使用並未出現任何恢復跡象（there has been no sign of recovery in dolphin habitat use for nearly a decade）。

【近年在香港棲息中華白海豚總數統計】

2015年 65條 2016年（三跑工程動工） 47條 2017年 47條 2018年 32條 2019年 52條 2020年 37條 2021年（三跑海洋工程大致完成） 40條 2022年（三跑啟用） 34條 2023年 34條 2024年 38條

資料來源：漁護署的海洋哺乳類動物監察報告

漁護署最新監察報告指出，港珠澳大橋及三跑工程峻工後，中華白海豚未有恢復使用相關的棲息地。 相片:機管局

港府於2016年在大嶼山東北海域設立的「大小磨刀洲海岸公園」，原意是補償港珠澳大橋工程對中華白海豚棲息地造成的損失。但漁護署最新報告指出，透過水底監聽器，在該海岸公園只監察到稀少的海豚發聲紀錄，海豚僅在晚上偶爾使用該海岸公園。

報告指出，2024年研究人員在整個北大嶼海域（包含大嶼西北、東北）行駛超過3,900公里航程進行調查，僅觀察到7次中華白海豚蹤影。

【三跑附近大嶼山海域海豚數量表】



大嶼東北海域 大嶼西北海域 2022年 0 1 2023年 0 4 2024年 0 1

漁護署監測報告發現，海豚很少使用大小磨刀洲海岸公園。 相片:香港海豚保育學會

白海豚棲息地 北大嶼水域僅餘龍鼓洲北

香港海豚保育學會副會長麥希汶形容，現時白海豚在北大嶼水域，幾乎僅餘龍鼓洲北一帶水域是活動和覓食的棲息地。她又擔心，港府計劃未來在龍鼓洲一帶填海將破壞海洋環境和近岸生境，即使當地已劃出部分海域為「沙洲及龍鼓洲海岸公園」，亦只會步上「大小磨刀洲海岸公園」的後塵——緩解和補償措施失效，海豚在海岸公園的使用率大幅下降。

麥希汶直言：「若北大嶼僅餘的海豚生境都受破壞干擾，而令海豚不再使用整片北大嶼水域，亦會增添整體海豚族群的生存壓力。」

漁護署報告有紀錄海豚四類活動，包括覓食、休息、移動和社交。麥希汶留意到2024年香港水域中華白海豚用於社交的比例跌至近20年新低，不足1%，反映海豚面對環境壓力增加，是重要的警號。過去有研究顯示，台灣瀕臨絕種的白海豚，明顯很少社交活動。

港府計劃在龍鼓洲一帶填海190公頃，有環團憂慮影響附近龍鼓洲水域的中華白海豚生境，圖為填海後的模擬圖。 相片:立法會文件

填海面積相等10個維園

翻查立法會文件，港府計劃在2028年展開龍鼓灘的填海工程，當中近岸填海面積約145公頃。內河碼頭內港的填海45公頃，合計填海190公頃，面積等於10個維園大小。有關土地用於發展「智綠產業港」，包括綠色或新能源、先進建造業、循環經濟、現代物流業或內河碼頭。發展局提交立法會文件指，根據至今完成的生態調查，預期填海工程不會對生態造成不良影響。環保署資料顯示，項目仍未完成環評報告及獲批環境許可證。

麥希汶提醒，根據港珠澳大橋施工期間的經驗，船隻、工程的噪音和干擾帶來影響不侷限在工程範圍，原棲息在北大嶼水域的中華白海豚，在工程完成後絕跡於鄰近3,000公頃水域，是施工範圍18倍。她認為只有持續維護和改善北大嶼水域的生境，保護區才能發揮作用吸引海豚使用並保護海豚。

龍鼓洲填海的位置，面向「沙洲及龍鼓洲海岸公園」，填海工程預計在2028年動工。 相片:立法會

漁護署：接收站運作符法規 未有資料顯示接收站造成不利影響

漁護署諮詢土木工程拓展署、路政署及香港機管局後，向《Yahoo新聞》覆稱，液化天然氣接收站的運作一直符合相關環境法規，包括《環境影響評估條例》的要求，並未有資料顯示接收站對海洋哺乳動物造成不利影響。

署方續指，隨着港珠澳大橋和三跑兩個項目相繼落成，中華白海豚在香港水域的分布模式雖有所變化，但其豐度近年已呈現趨於穩定的跡象。對於大小磨刀洲海岸公園只監察到稀少的海豚發聲紀錄，署方預計此現象為暫時性質，隨着三跑去年11月正式啟用，海豚有望逐漸恢復使用有關水域。

就龍鼓灘填海工程，根據土拓署的環評，擬議填海範圍遠離沙洲及龍鼓洲海岸公園的中華白海豚棲息地，與海岸公園之間亦有龍鼓水道作天然緩衝區，預計填海工程對中華白海豚產生的影響較為輕微。漁護署表示會繼續監測香港水域內海洋哺乳動物的整體情況，持續實施有利保育海洋哺乳動物的措施，保護香港的海洋生物多樣性。