海豹被殺人鯨追殺 驚險「登船」逃生 美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。
綜合外媒報道，事件發生於 11 月 2 日，地點位於西雅圖西北約 40 英里的薩利什海（Salish Sea）。Drucker 當時與朋友乘坐一艘約 6 米長的租船外出觀鯨，途中發現至少八頭殺人鯨以尾巴拍水並有組織地移動，顯示牠們正獵捕海豹。透過鏡頭，她拍到一隻港海豹（harbor seal）被逼得幾乎騰空而起，以為難逃一劫。
法例規定不得接觸或干預野生動物
當殺人鯨群逼近船隻時，Drucker 按規定關掉引擎以免傷及鯨魚。豈料該海豹竟爬上船尾的泳台暫避。根據規定，乘客不得接觸或干預野生動物，Drucker 只能拍下影片。畫面中，她對海豹說「你真可憐，留在這裏就好」。
殺人鯨並未立刻放棄，反而多次潛入水中掀起浪花，試圖將海豹沖回海裏。據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，這種「掀浪捕獵」技術自上世紀八十年代已被記錄。期間，海豹曾滑落入水至少一次，但成功再度爬回船上。約 15 分鐘後，殺人鯨群終於離開。
Drucker 表示，她以往也曾拍攝到殺人鯨口中叼着死海豹的畫面，通常會為牠們成功捕食感到高興，但這次情況不同：「我一向支持殺人鯨，但當那隻海豹爬上船後，我也變成支持海豹的一方。」
