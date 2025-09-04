海迅物流清盤與郵政3000萬合約未能履行，中標前已遭追討逾億元。(有線新聞截圖)

本地物流公司「海迅供應鏈」昨日(3日)遭高等法院頒令清盤，未能履行與香港郵政的兩份租車合約。在香港郵政網站見到有關合約為期兩年，分別涉及近2,600萬元和約530萬元，於去年4月及12月批出，相關合約已重新招標。

兩間中標公司為「匯泰物流有限公司」及「夏普運輸有限公司」，分別以約2,460萬元及2,600萬元獲得合約，完結期與海迅原合約一致，疑是取代海迅供應鏈未能完成的合約。業界指海迅年初已無法提供車輛，要由其他公司臨時接手。

同時涉欠薪和欠供強積金

實際上，海迅供應鏈中標前已傳出財困。海迅供應鏈在去年2月及8月分別被兩間公司入稟清盤，同時牽涉多宗訴訟，被入稟追討款額共約1.15億元，當中涉款額最大的一宗訴訟涉及租約，金額高達9,700萬元。自2023年起，海迅亦涉嫌欠薪和欠供強積金。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/海迅物流清盤-與郵政3000萬合約未能履行-中標前已遭追討逾億/595783?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral