海迅物流清盤｜香港郵政：已終止逾3000萬兩合約 其中一份支付800萬元

本地物流公司海迅遭高院清盤，香港郵政表示已終止兩份合約。(資料圖片)

本地物流公司「海迅供應鏈」因拖欠員工薪金及欠繳強積金供款，遭高等法院頒令清盤。根據香港郵政網站資料顯示，該公司曾獲批兩份貨車租賃服務合約，涉及金額分別約為2,600萬港元及530萬港元，兩項合約先後於去年4月及12月批出。香港郵政回應指，已終止與海迅供應鏈的相關合約。

稱 合約期間一直監察海迅表現

香港郵政表示，與本地物流服務供應商「海迅供應鏈」原有兩份貨車租賃服務合約，合約期間一直密切監察海迅的服務表現，當發現表現轉差至未能令香港郵政信納能繼續履行合約的要求時，已採取相關行動。

該兩份合約分別為輕型貨車租賃服務，合約金額約2,590萬港元，原定合約期為2024年6月1日至2026年5月31日；另外5.5噸貨車租賃服務，合約金額約530萬港元，原定合約期為2025年1月1日至2026年12月31日。

一合約未支付任何費用

就合約付款情況，香港郵政表示，已就輕型貨車服務向海迅支付800萬元；但就5.5噸貨車服務，因其服務一直欠佳，故並未支付任何費用。香港郵政強調郵政服務未受影響，已安排其他車輛並正重新招標。

