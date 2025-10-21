楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
海都酒家結業｜「名人飯堂」金鐘海都酒家結業 開業38年光榮結業
結業潮不斷，本港很多中式酒樓都相繼結業，位於金鐘，被稱為「名人飯堂」的海都酒家亦宣布結業。這間開業38年的酒樓因租約期滿，於11月1日光榮結業。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
業主對物業另有發展方向
開業38年、位於金鐘中信大廈的海都酒家近日貼出「光榮結業通知」公告，指海都酒家早於1987年已營業，並於1998年進駐中信大廈開設分店，惟由於業主對物業另有發展方向，將於11月1日正式結束營運，並表示向所有客人、員工及合作夥伴致謝。
圖片來源：openrice
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
結業潮2025｜牛池灣「彩龍皇宮大酒樓」宣佈結業 開業逾40年曾為TVB明星食堂
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
結業潮2025｜新加坡過江龍杯子蛋糕「Twelve Cupcakes」分店連環結業 僅存中環最後一店
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
LV首爾餐廳開幕即爆紅！3粒天價餃子賣$264 究竟有幾特別？
高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI
內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
結業潮｜金鐘再失「名人飯堂」 開業38載海都酒家11月結業
近年中式酒樓生意備受衝擊，已開業38年、位於金鐘中信大廈的「海都酒家」近日貼出告示，稱由於租約期滿，將於11月1日結業，令金鐘繼名都酒樓後又少了一間著名酒樓。現時位於金鐘中信大廈5樓的海都酒家屬城中名人飯堂，加上鄰近政總及立法會，亦吸引不少官員、公務員、議員光顧，該酒家曾接待多國元首級賓客，亦獲得多個國際餐飲獎項。am730 ・ 17 小時前
【Mister Donut】全新限定焙茶系列產品登場 買10件裝冬甩送限定徽章/刺繡吊飾（即日起至16/11）
Mister Donut即將在香港進駐一年！為慶祝在香港一週年，即日起至11月6日，推出全新焙茶系列產品，嚴選日本焙茶粉製作，3款全新焙茶系列甜品包括有濃郁茶香的焙茶脆米波堤、焙茶鬆脆冬甩和法式焙茶忌廉扭紋。YAHOO著數 ・ 13 小時前
奶黃包食譜
平時去酒樓飲茶都好鍾意食奶黃包！今次決定自己整? 更多食譜分享: My Instagram:??? https://www.instagram.com/cookandbakelady My Facebook: https://www.facebook.com/cookandbakeladyy 喜歡請比Like及Follow我IG&FB? 咁就可第一時間睇到最新既食譜！Cook1Cook煮一煮 ・ 55 分鐘前
炒飯食譜｜鳳梨蝦仁炒飯
Youtube影片教學：https://youtu.be/tvTteyYPg08 鳳梨蝦仁炒飯也不是新的食譜了 不過家裡平常也不太會把水果入菜 所以長這麼大也沒吃過幾次 這次就自己來做看看吧~~ R-LinCook1Cook煮一煮 ・ 55 分鐘前
金鐘60女星紅毯C位戰！Lulu攜陳漢典甜放閃、安心亞背殺全場、大霈連換兩套戰袍氣場全開
金鐘紅毯女星：Lulu黃路梓茵穿上水晶亮鑽禮服，美背線條全都露以《夜市人生》+《綜藝大熱門》雙料入圍，還是金鐘獎主持人的Lulu黃路梓茵，氣場根本是滿格開外掛！不只事業得意，感情也同樣閃爆—這次直接攜手「老公」陳漢典牽手走紅毯，瘋狂放閃撒糖灑、幸福笑容藏不住！而今...styletc ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃劍文摯親離世悲慘童年曝光 悼念外公直言做唔到「男人流血不流淚」
《中年好聲音2》殿軍黃劍文於2024年喺麥花臣場館舉行人生正式首場個唱《黃劍文Stand By Kimman 演唱會》，全場座無虛席。黃劍文曾透露自己童年由外公、外婆及姨媽細心照顧下長大，因此建立咗深厚感情；兩年前面對外婆離世非常傷心。近日，黃劍文又喺社交平台上悼念外公去世，並貼出多張和外公嘅合照，字裡行間充滿對外公嘅懷念與感激。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
歐盟擬2027年終止俄天然氣進口 仍需歐洲議會點頭
（法新社布魯塞爾20日電） 歐洲聯盟各國今天同意，將於2027年底前逐步終止自俄羅斯進口天然氣，這將結束歐盟儘管在莫斯科對烏克蘭發動戰爭的情況下，仍難以擺脫的能源依賴。歐盟執委會同時也推動讓液化天然氣的進口禁令提前1年實施，也就是在2027年1月生效，這將成為新一波制裁俄羅斯、削弱莫斯科戰爭財源的措施之一。法新社 ・ 1 天前
成本太高｜越南廉航越捷停止運營兩架中國商飛C909客機 據報半年合約期滿不續租
路透引述消息報道，越南廉價航空公司越捷航空（Vietjet）已於周六（10月18日）停止運營兩架中國製造的中國...BossMind ・ 17 小時前
立法會選舉︱民建聯公布 26 人名單 首派雙人「撞區」 一文睇參選及棄選名單︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民建聯今日（21 日）公布新一屆立法會參選名單，合共派出 26 名候選人，3 個選區首次安排雙人「撞區」參選。黨方形容今次部署屬「新選制下的新挑戰」，希望為市民提供更多選擇並帶動投票率。另一方面，立法會取消討論「告別議案」，民建聯主席陳克勤表示，不再討論相關議案是「為了公平公正」，強調議員可透過其他途徑向市民表達感言。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
閃兵爭議再爆5大咖！修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰遭拘提，坤達也在名單上
台灣男星閃兵風暴再度爆發！自2月王大陸涉嫌造假病歷閃兵後，檢方不斷深入調查，5月已揪出《棒棒堂》威廉等8位藝人，今（21）日再爆出有5位知名男星遭拘提，包括修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰均被上銬帶回，另傳出Energy坤達也在名單上，只是因為目前人不在台灣，尚未到案。姊妹淘 ・ 12 小時前
挪威大尺度成人喜劇動畫《出精特工隊》題材破格！《白日之下》導演簡君晋首度親自買片發行
由《殺神夜》及《格林雙俠：獵巫世紀》導演湯米維高拉 (Tommy Wirkola) 及拉斯姆斯施華特臣 (Rasmus A. Sivertsen)執導之挪威破格成人動畫《出精特工隊》(Spermageddon)，以天馬行空的想像力及無底線的尺度，將生命的起源變成一場精子的人體瘋狂大冒險﹗電影娛樂、話題性及教育意義兼備，無論是於挪威當地及鄰近的台灣，上畫時都掀起一片熱潮。今年11月《出精特工隊》將由Marc. Two Limited 帶到香港上畫，呈獻這場瘋狂爆笑的史詩式精子冒險，看看故事中哪條精子可以成功達陣，成為笑到最後的「拆蛋專家」﹗Yahoo Movies HK ・ 18 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
銀行撐中小企 專項資金增至4200億
金管局和銀行公會去年共同成立「中小企融資專責小組」，金管局副總裁阮國恒昨表示，參與的18家銀行已經在各自的貸款組合中，預留中小企專項資金，總額從去年10月的3700億元，逐步增加至目前超過4200億元，進一步支援客戶獲得所需資金。信報財經新聞 ・ 1 天前
【7-11】買7-SELECT熱捲餅/熱狗 加$2配維他氣泡茶（即日起至24/10）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 熱捲餅／熱狗，加$2即可加配維他氣泡茶飲品（310毫升），作為Tea Set份量啱啱好！YAHOO著數 ・ 18 小時前
日式腐皮雞肉卷食譜！快手家常菜 賣相靚又美味
日本腐皮用途多多，可以切條炒，又或者做腐皮袋，亦可以剪開攤平做腐皮卷，只要抹上肉餡，再加蔬菜，捲好，加水半煎半蒸，最後加醬汁來煮，快手又方便，賣相也好看。日本腐皮捲之前，先用熱水淋一淋，可以沖走油脂，也可以令腐皮軟身，即睇如何做日式腐皮雞肉卷：Yahoo Food ・ 1 天前
《商品》金價繼周五創歷史新高後回落 周一重拾升勢
金價周一重拾升幅。上周五，金價曾創下4,378美元歷史新高，但當日收市下跌1.8%，為5月中旬以來的最大跌幅。投資者等待即將舉行的中美貿易談判及本周美國即將公布的通脹數據。在美國進一步降息預期及持續的避險需求推動下，金價周一上漲。 現貨黃金價格升105美元，漲幅2.5%，至每安士4,356.3美元。12月期金上漲146.1美元，漲幅3.5%，報每安士4,359.4美元。 12月期銀價格升2.6%，至每安士51.384美元。 12月期銅價格升1.4%，至每磅5.036美元。 1月期鉑金價格升2%，至每安士1,652.2美元。 12月期鈀金價格升1%，至每安士1,537.3美元。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
網上熱話｜扯爛港鐵吊環扶手 落車後交還客務中心 網民：準備賠錢啦
有網民在社交媒體上分享，在乘坐港島綫列車時，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但是扶手接駁位突然斷裂。被網民問及如何做到，事主表示「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲。事主扯爛港鐵扶手引起網民熱議，不少網民表示事主應該要賠錢。 從上傳照片可見，事主手持斷裂的扶手，可見am730 ・ 1 天前
立法會選舉︱民建聯 5 人不參選 陳家珮或接替葉劉出選 累計 21 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 6 天前
《大行》摩通：阿里螞蟻向文華東方購港島壹號中心 有助穩定香港寫字樓資本化率
摩根大通發表研究報告指，香港最近錄得過去數年來最大宗寫字樓銷售，文華東方酒店剛以72億元出售港島壹號中心最高13層樓面予阿里-W(09988.HK)及螞蟻集團。該行假設物業的每月租金為每平方呎65元，估算其資本化率為3.3%，這與灣仔或銅鑼灣一帶的平均資本化率相近。 摩通相信，這筆大型交易有助於穩定香港寫字樓的資本化率，並在一定程度上降低商業地產風險。不過，摩通表示，這宗交易將影響九龍倉置業(01997.HK)，因為阿里位於時代廣場的租約，將在2028年到期，屆時該公司很大可能將會搬出。 摩通又相信，更多來自內地的領先企業或有興趣購買香港的寫字樓物業，作為他們的區域或非內地總部。該行認為，香港的辦公資本化率得以穩定，將利好香港置地和太古地產(01972.HK)這兩個主要經營寫字樓租賃的發展商。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前