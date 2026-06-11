海關偵破三宗涉用內河船走私案件 檢獲市值約3200萬元貨物

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海關檢1.56億元冒牌貨物 包括3萬件冒牌世界盃球衣
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕前，海關檢獲近1.6億元冒牌物品，包括3萬件冒牌世界盃球衣，拘捕6人。行動中檢獲約23萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手表，以及3萬件球衣，總值約1億5600萬元。海關指，檢獲的球衣仿真度高，全部是應屆參賽球隊的球衣款式。海關版權及商標跨境調查組高級督察鍾旨惠：「假貨的印刷是比較粗糙，在光線之下分別更為明顯。冒牌球衣是將字印在一整塊平面上，摸上去會明顯感覺到兩者的分別。大部分都是球員版球衣的假貨，如果參考正貨的零售價格，大約港幣1100至1300元左右。我們相信不法分子企圖借世界盃的盛事進行促銷，並提高球員版球衣假貨比例，以增加利潤。」海關在上月26日起採取特別行動，打擊跨境轉運及網上售賣與今年世界盃相關的冒牌及侵權貨品活動，偵破34宗案件，其中29宗涉及跨境轉運，約八成貨品是轉運到美洲，行動中拘捕6人，包括一名跨境貨車司機。海關提醒如果市民想買波衫的話，最好去品牌專門店買，即使不是，都可以留意下貨物的質素，如果是冒牌貨總會有些瑕疵。海關又指，會在世界盃進行期間加強巡查執法，包括打擊非法機頂盒等非法串流裝置的侵權活動。 #要聞
警方廉署起訴七人涉宏福苑誤殺及詐騙 六人還柙一人准保 廉署：鴻毅貪污得益逾4000萬（梁柏晞報道）
【Now新聞台】警方和廉政公署落案起訴宏福苑大維修總承建商宏業和工程顧問鴻毅等七人一共25項控罪，其中3人被控誤殺和串謀詐騙等罪不准保釋，案件押後至9月2日再訊。 宏業董事侯華健乘的士離開西九龍裁判法院，他獲准以50萬元保釋，不得離開本港，每周須向警方報到3次。鴻毅董事黃俠然的妻子鍾素芬原本亦獲准擔保，但無法籌錢，最終由囚車押走。鴻毅董事黃俠然、鴻毅註冊檢驗人員吳躍和宏業董事何建業則被控誤殺，涉嫌去年11月26日至12月3日期間，非法殺死宏福苑大火168名死者，全部不准保釋還柙候訊。警方指這三名被告在宏福苑大維修期間，監管工程物料和程序上嚴重違反謹慎責任，構成嚴重疏忽、使用非阻燃的安全網及帆布、使用易燃的發泡膠板、以及移除樓梯走火通道的窗戶、開設俗稱「生口」以便工人進入外牆棚架，上述工程安排涉嫌嚴重影響樓宇防火安全，令火勢迅速蔓延及阻礙逃生路徑，造成大量傷亡。不准保釋的還包括鴻毅職員李敏和黃俠然的朋友洪國偉。廉署控告洪國偉企圖妨礙司法公正，指他涉嫌幫黃俠然隱藏懷疑用來賄賂宏業的60萬元現金。又指各被告涉嫌在宏福苑大維修工程多個環節造假貪污，包括在總承建商招標過程及工程監督造假以及洗黑錢
上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾
昨日(10日)早上10時32分，上水金翠路38號St.Andrews Place屋苑一獨立屋姓張(76歲)女住戶報案，指發現上址一夾萬被撬及有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信失去手錶及珠寶首飾。據了解，案中失物包括10隻約值100萬港元名錶；10隻約值100萬港元鑽石戒指；10條約值200萬港元寶石頸鏈；20對約值80萬港元鑽石耳環。案件總損失約480萬港元。經初步調查，案件列「爆竊」，暫未有人被捕。
《大行》滙豐研究升太平洋航運(02343.HK)評級至「買入」 上調目標價至3.4元
滙豐研究發表研究報告，指太平洋航運(02343.HK)自中東衝突以來，儘管運費率有所上升，但股價表現遜於同行及本地恒生指數。該行認為，由於長途貿易和繞航推高了噸海里數，加上供應鏈受干擾擠壓了供應，預計太平洋航運今年上半年表現強勁，下半年將更為強勁。因應更為堅挺的運費率前景，滙豐研究將太平洋航運的投資評級由「持有」上調至「買入」。 該行補充，乾散貨的供求關係大致平衡，與集裝箱航運的產能過剩不同。雖然目前乾散貨船隊名義上有所增長，但實際的有效供應可能更為緊實。同時，太平洋航運核心業務所屬的超靈便型(Supramax)及小靈便型(Handysize)船隻運費率表現具有韌性。該行將公司2026至2028年的經常性利潤預測上調28%至34%，並預期今年上半年經常性利潤將按年增近兩倍，按半年則翻倍至6,300萬美元。 滙豐研究將太平洋航運的目標價由3.2元上調至3.4元，以反映運費率前景轉趨堅挺，以及干擾引致的噸海里數增長和供應緊張，從而改善了近期的盈利能見度。滙豐研究提到，公司2026年預期股息率(包括股份回購)達10%左右，具有吸引力。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aas
HKCERT 指「追回騙款」二次詐騙升溫 提醒慎防假冒平台及釣魚網站
<匯港通訊> 香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)發警告，指近期市面湧現大量釣魚網站，假冒市民常用的網購平台及公共服務機構，包括 Carousell、電子交通告票平台、水務署、中電、「積金易」平台及反詐騙協調中心(ADCC)，冀騙取個人資料、信用卡及銀行賬戶資料。HKCERT指出，騙徒建立高度仿真的假冒網站，模仿官方標誌、頁面設計及付款流程，並以「逾期未繳」、「欠款」、「即時罰款」、「停水」、「停電」、「退款」或「協助追回騙款」等字眼製造緊迫感，令受害人在未核實網址前便點擊連結、輸入資料或付款 。HKCERT發現，有釣魚網站冒用 Carousell 名義，顯示「交易確認」及「選擇您的銀行」等訊息，營造買家已付款假象，誘導賣家點擊銀行名稱後，轉至偽冒網上銀行登入頁面，騙取帳戶資料 。Carousell 亦提醒，騙徒會假扮買家，發送虛假付款確認連結或二維碼，誘使用戶離開平台並輸入銀行或信用卡資料，強調官方絕不會要求用戶點擊外部連結提供資料 。HKCERT接獲個案，指騙徒以「eTT HK」名義發出短訊，聲稱市民需點擊連結繳交罰款或查閱詳情，並將用戶導向假冒「電子交通告票平台」，誘騙在「核
港珠澳大橋口岸本月25日推無感e道 人臉識別5秒過關 毋須出示身份證
港珠澳大橋香港口岸離境大堂於本月25日推出「無感e道」服務，是全港首個「無感通關」試點。合資格而經登記的旅客可使用無感e道時，通關全程毋須停步，亦毋須出示香港身份證或e道二維碼，出境過程由傳統e道所需的8秒，縮減至5秒。入境處表示，系統準確率超過99%，預計5萬人受惠。無感e道運用容貌識別和人工智能影像分析技術，旅客通過無感e道時同時進行身份辨認和核實。傳統e道兩道閘門均會關上，而無感e道則採用「閘門常開」設計。已登記人士通過時，兩道閘門保持打開，全程毋須停步。而閘門只會在有需要時才會關上，例如當系統偵測到將要進入無感e道的人士並未登記，閘門便會關上。
內媒指新皇崗口岸7月啟用 通關只需5分鐘
保安局長鄧炳強日前透露，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程基本完成，目前正安裝與測試內部設備和過關系統等。《21世紀經濟報道》報道，據該媒體獲悉，新皇崗口岸預計7月正式啟用，舊口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調整測試中。報道指，新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
緊急戒嚴｜派無人機飛到平壤 危害國家安全罪成 尹錫悅被判監30年
韓國前總統尹錫悅被指控於 2024 年 10 月至 11 月期間策劃無人機作戰，企圖在朝鮮半島製造戰時狀態。韓...
澳門博監局重申「賭場黑盒子」屬不實訊息
澳門博彩監察協調局重申，近日社交平台持續流傳有關「澳門賭場黑盒子」相關網上訊息純屬謠傳。而近日再持續出現多則「受騙後獲退賭款」之未經核實訊息，並有自稱受害者呼籲他人聯絡特定人士求助，相關訊息更可能涉及詐騙，特此呼籲公眾切勿輕信及轉發未經核實之資訊，謹防上當受騙。 博監局稱，澳門所有娛樂場內運作的博彩設備均受嚴格監管，必須符合法律法規、技術標準及安全要求。各類電子博彩設備在投入使用前，須經博監局認可之第三方機構進行獨立測試，並獲審批後方可啟用。博監局亦透過定期巡查與突擊檢查，對設備軟件版本、封裝完整性及隨機數生成機制等進行實地核查，確保持續合規。近期並無發現任何設備存在異常或違規情況。 對於網上出現個別人士聲稱「因黑盒子受騙後透過非正式渠道獲取退賭款」等說法，博監局重申更無相關事實依據。此類訊息有可能屬詐騙手法，公眾務必提高警覺，切勿輕信。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
議員關注有痛症中心偽冒醫療機構 醫衞局指不能把條文訂得太闊
【Now新聞台】過去四年有46宗非法行醫被定罪的個案，有議員關注坊間有痛症中心偽冒醫療機構向市民提供治療。醫務衞生局局長盧寵茂表示，不能夠把條文訂得太闊，所以無規管機構使用痛症等字眼。 醫務衞生局局長盧寵茂：「普通人都會在身體有疼痛時用自己方法處理，按摩是最常見的方法，所以考慮訂哪些名詞必須放進名單時，都要確保規管不會過於闊，令市民無法用一些現時接受的處理手法。」當局計劃限制處所不能擅自使用「醫學」、「醫療」等詞語，去年10月中起接受診所申請相關牌照及小型執業診所申請相關豁免證明書，截至本月1日，署方已分別簽發118張牌照及逾2900份豁免書。當局表示已加快審批進度，四星期內實地巡查，完成巡查及文件處理後，會在15個工作天內完成審批。#要聞
伊朗宣布對所有船隻關閉荷姆茲海峽 美軍駁：商船持續進出
伊朗周三 (10 日) 宣布正式關閉荷姆茲海峽，範圍涵蓋油輪及所有商業船舶，並警告任何試圖通行的船隻都將遭到開火攻擊。 伊朗媒體隨後引述伊朗革命衛隊海軍 (Revolutionary Guards Navy) 報導稱，已有兩艘「違反禁令的船舶」因試圖通過荷姆茲海峽，而遭到攻擊。
全球銀行遏制對沖基金的部分槓桿押注 因三星等晶片股狂漲引發擔憂
【彭博】-- 據知情人士，全球多家銀行正在限制對沖基金對SK海力士和三星電子等亞洲頂級晶片製造商的槓桿押注，因為這些股票今年已經暴漲，引發了對可能出現回調的擔憂。他們稱，花旗集團、摩根大通和高盛集團等機構已提高對沖基金通過掉期做多SK海力士和三星電子的融資成本。他們還表示，銀行在新交易的規模和對象方面的把控也有所收緊；它們針對台積電也採取了類似措施。由於事未公開，知情人士要求匿名。原文標題Banks Curb Hedge Fund Bets on SK Hynix, Samsung After Wild MovesMore stories like this are available on bloomberg.
兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
環聯宣布向遺失香港身份證人士提供免費信貸報告
<匯港通訊> 全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯(TRU.US)今天宣布，推出全港首創措施，為遺失香港身份證的合資格人士1每年提供一份一次性免費信貸報告，幫助他們在遺失身份證後的高風險時期即時掌握自身信貸狀況，減低因身份盜竊造成的潛在財務損失，保障長遠信貸健康。 根據環聯最新的主要詐騙趨勢報告，在過去一年曾因數碼詐騙而蒙受金錢損失的消費者中，超過三成(34%)表示身份盜竊為首要原因，反映身份盜竊是導致數碼詐騙的重大風險之一。此外，香港的數碼詐騙損失金額中位數更高達4.8萬港元，為全球調查所及的市場中最高。騙徒能利用所盜取的身份開設未經授權的賬戶、申請貸款並導致過度使用信貸，最近有個案顯示受害人的損失金額可高達超過250萬港元。然而，環聯報告亦指出，許多詐騙受害人並沒有因而採取更積極的補救措施，僅42%曾聯絡受影響公司(如信用卡發卡機構)，而向信貸資料服務機構求助的比例則更低，只有39%。缺乏有效的即時補救措施，有可能進一步加劇遺失身份證後所造成的身份盜竊及詐騙風險。為協助公眾應對在這關鍵時期的風險，環聯現透過提供一次性免費信貸報告，為所有受影響人士提供即時支援。受影響人士可於
五角大廈驚傳「危險物質」外洩 緊急避難後證實虛驚一場
五角大廈週四 (11 日) 一度因偵測到疑似空氣品質異常，下令部分區域人員就地避難 (shelter-in-place)，不過經過後續檢測確認，並未發現任何危害，整起事件最終被證實只是虛驚一場。
「滶蘊」本周五價單發售28伙 投資客佔過半查詢量
<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)旗下九龍塘玫瑰街23-34號低密度豪宅「滶蘊」,將於本周五(12日)以價單形式發售28伙,包括3伙一房戶及25伙兩房戶,於招標時段購入四房雙套以上單位享提名權,被提名人可獲3.5%售價折扣,扣除5%售價折扣、3.5%尊貴業主提名優惠及樓價6%提前成交現金回贈後,折實售價約949.6-1906.1萬港元,折實呎價2.9665-3.6123萬港元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示,不少早前招標購入三、四房大宅的買家考慮再加購一、兩房單位作為長線收租用途。項目至今已接獲數百宗查詢,當中一半為投資客,亦有買家表示有意購入超過1伙。何家欣補充指,後續價單預計有提價空間。項目是次特意與王室御用品牌合作,購買指定複式大宅,即可獲百年瑞典皇室御用品牌 Hästens 床墊,更是與國際知名設計師 Ferris Rafauli 合作推出170週年紀念款「drēmar®️」,價值逾80萬港元,共有15個名額。「滶蘊」累計售出43伙瑰麗級大宅,套現逾24億港元,全盤僅餘下4伙。「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位,主打複式大戶及三、四房大宅。 (BC)#新世界發
傳銀行限制對沖基金對SK海力士及三星槓桿 南方兩倍做多海力士(07709.HK)升幅收窄至6.5%
《彭博》引述消息人士報道，由於今年以來SK海力士及三星電子股價飆升，全球各大銀行正在限制對沖基金對這兩隻股份的槓桿押注，包括花旗、摩通及高盛等已提高對沖基金透過掉期交易做多SK海力士及三星電子股票的融資成本。同時，銀行亦收緊新交易的規模以及交易對象，而銀行的限制亦適用於台積電(TSM.US)。 據悉，大摩正在拒絕客戶對這兩隻南韓股票進行新掉期交易的要求，而一些二線銀行亦在過去兩周停止接受新的訂單，一些仍然願意接受新訂單的大型全球銀行正在逐個評估客戶的要求。 SK海力士在南韓的股價升幅收窄，升4.33%至219.2萬韓圜，三星升8.03%至32.3萬韓圜。在本港，南方兩倍做多海力士(07709.HK)升6.51%，南方兩倍做多三星(07747.HK)漲14.59%。 掉期交易是目前對沖基金常用的一種投資方式，無需實際持有資產即可利用槓桿進行投資。據悉，銀行對SK海力士及三星的掉期融資報價已上調至擔保隔夜融資利率(SOFR)加300個點子至11%不等，目前SOFT約為3.6%，意味著新利率最高可達近15%。相比之下，5月初的融資利率只是較SOFR高出約100至200個點子。(mn/u)~
「首岸」第4期將於本周日發售80伙
<匯港通訊> 由恒地(00012.HK)、希慎(00014.HK)及帝國集團盒作發展的紅磡新核心大型海濱住宅項目「One Victoria Cove 首岸」第4期(第5座)今日正式上載首輪銷售安排，將於本周日發售80伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示︰「紅磡新核心大型海濱住宅項目『One Victoria Cove 首岸』，自推出以來，市場反應熱烈，項目第4期今日上載首輪銷售安排，共涉80伙，本周日(2026年6月14日)發售，折實售價由688.05萬港元起，折實呎價由2.0225萬港元起。戶型涵蓋2房至3房單位，當中包括2房單位71伙及3房單位9伙，單位實用面積由338平方呎至585平方呎，價單售價由756.1萬港元至最高1406.2萬港元，價單呎價由2.2226萬港元至最高2.4799萬港元，折實售價則由688.05萬港元至最高1279.64萬港元，折實呎價由2.0225萬港元至最高2.2567萬港元。首輪銷售將於本周六(2026 年6月13日)下午1時截止登記。」 （BC)#恒地 #希慎 #首岸