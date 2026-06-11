海關偵破三宗涉用內河船走私案件 檢獲市值約3200萬元貨物

<匯港通訊> 全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯(TRU.US)今天宣布，推出全港首創措施，為遺失香港身份證的合資格人士1每年提供一份一次性免費信貸報告，幫助他們在遺失身份證後的高風險時期即時掌握自身信貸狀況，減低因身份盜竊造成的潛在財務損失，保障長遠信貸健康。 根據環聯最新的主要詐騙趨勢報告，在過去一年曾因數碼詐騙而蒙受金錢損失的消費者中，超過三成(34%)表示身份盜竊為首要原因，反映身份盜竊是導致數碼詐騙的重大風險之一。此外，香港的數碼詐騙損失金額中位數更高達4.8萬港元，為全球調查所及的市場中最高。騙徒能利用所盜取的身份開設未經授權的賬戶、申請貸款並導致過度使用信貸，最近有個案顯示受害人的損失金額可高達超過250萬港元。然而，環聯報告亦指出，許多詐騙受害人並沒有因而採取更積極的補救措施，僅42%曾聯絡受影響公司(如信用卡發卡機構)，而向信貸資料服務機構求助的比例則更低，只有39%。缺乏有效的即時補救措施，有可能進一步加劇遺失身份證後所造成的身份盜竊及詐騙風險。為協助公眾應對在這關鍵時期的風險，環聯現透過提供一次性免費信貸報告，為所有受影響人士提供即時支援。受影響人士可於

infocast ・ 1 天前