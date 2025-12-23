海關偵破以假網站掩飾洗黑錢 涉款89億元 5人被捕(謝欣桐報道)

【Now新聞台】海關偵破「幽靈貿易」洗黑錢案，首次發現集團製作假網站及假文件，營造虛假貿易活動，4年內清洗89億元黑錢，5人被捕。

海關上周四在北角帶走疑犯，拘捕了五名男女，年齡介乎28至59歲，全部是本地人。

海關發現集團製作假網站，偽冒真實的船公司網站 ，向銀行報稱公司從事服裝、海鮮產業，並提交虛假交易文件。當銀行職員到網站輸入提單號碼，會獲得虛假船務訊息，以便通過銀行轉帳審查，但涉案的3間公司沒有出入境報關紀錄。

集團成員在14間本地銀行開設了29個戶口，共接收超過3700筆來歷不明的大額轉帳，涉款89億港元。

海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝：「公司所接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東、非洲的國家公司，而資金會在短時間內被匯到幾間持牌找換店，以及多間本地及內地公司，亦有部分去了個人戶口，這幾間涉案公司互相之間也有資金轉賬的紀錄。」

海關說會循資金來源繼續調查，不排除有更多人被捕。

海關說，一直跟銀行有溝通機制，當銀行審查交易時發現有可疑，海關會跟進調查。

