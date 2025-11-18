海關再添新力軍，「黑白配」父母誕9隻拉布拉多幼犬。(香港海關Facebook)

海關繼年初報喜8隻搜查犬幼犬誕生後，昨日(17日)再於Facebook專頁宣布喜訊，9隻由海關自家繁殖的拉布拉多幼犬已於上周六(15日)全部順產出世。

繁殖計劃首次「黑白配」

海關介紹指，白色狗爸爸Denzel是毒品搜查犬，而黑色狗媽媽Belle則是鈔票搜查犬，他們分別破獲無數大案。今次是牠們第一次做爸爸媽媽，都表現相當興奮，今次亦是海關搜查犬繁殖計劃首次的拉布拉多「黑白配」。

目前9隻幼犬由關員悉心照顧，長大將成為有如父母一樣出色的搜查犬。海關將會繼續於社交平台分享成長片段，讓市民可以共同見證。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/海關再添新力軍-黑白配-父母誕9隻拉布拉多幼犬/619548?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral