海關因應多支外隊來港採取行動檢900多件冒牌球衣拘捕6人

因應近日有多支海外球隊來港比賽，海關採取特別行動，檢獲900多件冒牌球衣，拘捕6人。 海關版權及商標調查科高級督察吳家俊表示，7月下旬在啟德體育園舉行「香港足球盛會」和本周在香港大球場舉行「沙特超級盃」期間，留意到有不法份子在會場附近售賣冒牌物品圖利，於是採取執法行動，先後在7月26、31日及8月19、20日，分別在啟德主場館和大球場附近掃蕩流動小販，共檢獲1200件懷疑冒牌物品、市值約21萬元，當中包括900多件懷疑冒牌球衣，共拘捕1男5女，齡介乎30至53歲，他們涉嫌觸犯《商品說明條例》，海關不排除有更多人被捕。 吳家俊說，檢獲的冒牌球衣都是訪港球星所屬國家隊或球會球衣，包括阿仙奴、利物浦、熱刺，以及葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度的國家隊和艾納斯球會球衣。每件冒牌球衣售價約200元，是正版貨的三分一價錢，仿真度高，足以蒙混消費者。部分冒牌球衣更已預先印好球星名字及球員號碼，方便可以立即穿著入場。 海關說，暫時未見有組織經營販賣冒牌球衣的跡象，但重申會在今日的沙特超級盃及未來的國際體育盛事期間，加強巡邏嚴厲執法，並與商標持有人保持緊密聯繫，打擊各類型冒牌侵權活動。