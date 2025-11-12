海關土瓜灣緝毒案｜38 歲男涉持刀襲擊 涉傷人、販毒等罪被捕 單位檢市值 184 萬元毒品｜Yahoo

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【15：00 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】3 名海關人員 11 月 6 日在土瓜灣緝毒期間遇襲，較早前警方已拘捕 3 人涉嫌協助逃犯罪，並拘捕疑犯母親涉誤導警務人員。涉案 38 歲疑犯今早（12日）在元朗被捕，他涉嫌「傷人」、「販運危險藥物」、「管有仿製槍械」及「管有攻擊性武器」罪，正被扣查當中。
西九龍總區刑事部署理高級警司賈錦林下午交代案情。他表示，11 月 6 日下午，海關人員於土瓜灣定安大廈 5 樓一個單位展開緝毒行動，期間被一名 38 歲男子突然用刀襲擊，疑犯隨即經廚房爬窗逃離。
西九龍總區重案組接手調查，在案發單位檢獲一把刀、5 支氣槍、一把弩和一批市值約 184 萬元的毒品，包括約 4 公斤海洛英、約 40 克氯胺酮及 15 克冰毒。警方亦在走廊檢取一把染血的刀。
賈錦林表示，經調查發現，疑犯當日乘坐的士前往大埔。疑犯曾到西貢、洪水橋、元朗等多處匿藏。最終，警方今早在元朗拘捕該名 38 歲姓胡男子，他涉嫌「傷人」、「販運危險藥物」、「管有仿製槍械」及「管有攻擊性武器」罪，現正扣查中。
賈錦林表示，至今拘捕過 3 名男子涉嫌協助逃犯罪，他們均有三合會背景，包括一名 41 歲姓姚男子，周一（10日）已被落案起訴。此外，另有一名女性家人曾提供誤導資訊，被警方以誤導警務人員罪名拘捕。
