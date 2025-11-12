最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
海關土瓜灣緝毒案 38 歲男落網｜日圓跌向 155 關口｜李克勤舅仔欠巨債｜11 月 12 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 12 日（星期三）。明日香港大致多雲、早晚稍涼，市區最低約 20 度，新界再低 2 至 3 度；日間間中有陽光及乾燥，最高約 24 度，吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風。紫外線指數預測約 6，屬高水平。熱帶風暴「鳳凰」位於高雄東南約 60 公里，預料向東北至東北偏東移向琉球群島並逐步轉為溫帶氣旋。
【今日重點新聞】
海關土瓜灣緝毒案｜38 歲男涉持刀襲擊 涉傷人、販毒等罪被捕 單位檢市值 184 萬元毒品｜Yahoo
【Yahoo 新聞】 11 月 6 日海關於土瓜灣定安大廈 5 樓緝毒遇襲，疑犯持刀傷人後經廚房爬窗逃走。警方其後在案發單位檢獲刀、 5 支氣槍、一把弩及毒品，市值約 184 萬 港元，包括約 4 公斤海洛英、約 40 克氯胺酮及 15 克冰毒，並在走廊檢取一把染血刀。經追查，發現疑犯曾於西貢、洪水橋、元朗等地匿藏；至今共拘捕 3 人涉協助逃犯罪，疑犯母親亦涉誤導警務人員被捕。今日早上在元朗拘捕 38 歲姓胡男子，他涉嫌「傷人」、「販運危險藥物」、「管有仿製槍械」及「管有攻擊性武器」，現正扣查中。
專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo
【Yahoo 新聞】 台灣女生 Vivian 於航機降落香港前拍得多張高空照，事後以手機對照地圖，逐一標註獅子山、西貢海岸等地標，並在社交平台分享。她形容標註複雜地區如九龍、將軍澳需時 1 至 2 小時，過程考眼力與耐性；透過查找地名，亦認識到棺材角、馬灣等背後故事，直言香港地貌繁複、值得細看，打破「香港很無聊」的偏見。
立法會選舉．新界北︱選舉論壇多架旅遊巴接送長者 新民黨廖子聰助理：包車費用計選舉經費︱Yahoo
【Yahoo 新聞】 新界北地方選舉論壇於天瑞體育館舉行， 5 名候選人爭 2 席；現場支持者眾多，聽眾以長者為主。場外有旅遊巴接送離場；有長者稱由「 1 號」候選人團隊安排，由上水接載至天水圍，但相關辦事處否認有安排。新民黨廖子聰團隊人員表示，今早由上水彩園邨安排約 80 名支持者到場，強調包車費用會計入選舉經費，未有向支持者發放「車馬費」或「食飯錢」。
【今日重點財經新聞】
日圓跌向 155 關口 日本財務大臣片山皋月對匯率發出口頭警告
【彭博】 日圓一度觸及 1 美元兌 154.79 的弱勢水平。日本財務大臣片山皋月於國會表示，近期匯率單邊且快速波動，政府以高度緊迫感關注任何過度及無序走勢。市場解讀當局干預風險上升，但實際行動時點仍存觀望。受日本央行鴿派訊號及美元走強影響，日圓疲弱加劇輸入型通膨壓力。
前 DeepSeek 研究員「 AI 天才少女」羅福莉已加入小米
【infocast】 內媒報道，前 DeepSeek 研究員羅福莉加入小米 Xiaomi MiMo 團隊，聚焦推理大模型與從語言走向物理世界的 AGI 方向。報道並指，先前曾傳出高薪延攬消息；資料顯示她仍與 DeepSeek 創辦人梁文鋒等人同關聯一間於 2021 年 11 月成立的合夥企業。小米（ 01810 ）股價今日偏強。
據報 Meta(META.US) 首席人工智能科學家楊立昆將離職自立門戶
【AASTOCKS】 《金融時報》消息指，圖靈獎得主、Meta 首席 AI 科學家楊立昆（Yann LeCun）計劃未來數月離開並創業，專注「世界模型」研究；Google DeepMind 與多家實驗室亦在相關領域投入。消息見報正值 Meta 強化 AI 研發、加速招攬人才之際。
【今日重點娛樂新聞】
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
【Yahoo 娛樂圈】 盧國輝發聲明指自今日起與兒子盧煜培正式斷絕父子關係，日後其一切行為與金錢糾紛概與家人無關。盧淑儀轉載並解釋多年來家人為處理弟弟債務已「幾乎傾盡所有」，無奈未見改善，盼外界給予空間；李克勤透過經理人回應，支持並尊重家人決定，不再就事件作回應。
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
【Yahoo 娛樂圈】 杜汶澤在自家網台推出 13 集個人紀錄片《光輝歲月》，由導演黃浩然訪談拍攝，YouTube 提供首集與預告。內容談及家族背景、演藝起跌及私生活，提到年少沉迷賭博、其後欠下貴利，入行後亦曾吸毒，曾被太太田蕊妮目睹並要求「二選一」。他回憶父親沉迷賭博導致家道中落，對其成長影響深遠。
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
【Yahoo 娛樂圈】男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係「綠茶」，對戀情唔多睇好。AK一直對外表示單身，曾透露《全民造星》比賽之後就冇拍拖。不過，近日有粉絲於社交平台爆料指，其實AK有名KOL女朋友，個名叫「Sugar Kan」，亦指出AK與Sugar Kan已拍拖一年，又有粉絲發現Sugar Kan已經登堂入室，於AK個人演唱會尾場與AK家人一同出入。
