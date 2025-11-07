專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
海關土瓜灣緝毒遇襲案｜二人涉安排接送疑犯被捕 警下午再拘其母涉誤導警務人員｜Yahoo
【15：35 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】3 名海關人員昨日（6日）在土瓜灣緝毒期間遇襲，據了解，警方拘捕兩人，涉嫌安排接送案中被追緝的男子；今午再多一名 66 歲女子被捕，據悉為疑犯母親，涉嫌誤導警務人員。
事發在土瓜灣道定安大廈，海關毒品調查科人員昨到大廈一個單位搜查，要求一名男子出示身分證明文件，惟對方突然發難，取出一把刀斬向關員，受傷關員被迫退出門外。男子隨即關上單位大門並反鎖，之後從窗戶爬水渠逃走。事件中 2 名關員手臂及腳受傷，另有一人在行動期間腳部受傷，三人送院治理。
海關及警方隨後在附近一個迷你倉搜查，檢獲一批懷疑毒品，而涉事男子的汽車仍停泊在原處，車內留有鎖匙及銀包。案件交由西九龍總區重案組第二隊接手調查，警方正根據海關提供的資料，追緝一名 38 歲男子歸案。
