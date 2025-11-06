專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
海關土瓜灣緝毒 關員被疑犯斬傷 3 人送院 警方爆門發現已逃逸｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】土瓜灣道定安大廈今（6 日）發生持刀傷人案。海關毒品調查科海關人員早上跟蹤一個涉毒販賣集團，期間發現一名男子在上午 8 時駕車停泊於案發地點附近，並進入大廈五樓一個單位。關員監視至傍晚未見可疑情況，遂派出約 6 至 7 名人員上樓埋伏。當一名男子準備離開單位時，關員立即上前採取行動，成功進入單位。
關員在屋內要求該名男子出示身分證明文件時，有人突然發難，取出一把刀斬向關員，三名關員受傷被迫退出門外。疑犯迅速關上大門並反鎖，再從五樓單位窗戶爬水渠至地面的大廈後門，沿長寧街逃去無蹤。關員報警，警員到場撞開上址大門，發現疑犯已逃之夭夭，
事件中 2 名關員手臂及腳受傷，另有一人在行動期間腳部受傷，三人送院治理。
海關及警方隨後在附近一個迷你倉搜查，檢獲一批懷疑毒品，而涉事男子的汽車仍停泊在原處，車內留有鎖匙及銀包。
案件其後交由西九龍總區重案組第二隊接手調查，警方正根據海關提供的資料，追緝一名 38 歲男子歸案。據了解，迷你倉內藏有一批懷疑四號海洛英。
陳子達：行動有配備足夠裝備
海關關長陳子達傍晚在醫院見記者，他交代指，受傷三人情況穩定，其中一名督察已出院，另兩名高級關員和關員仍留醫。他指，海關當時進行緝毒行動，是一個高危行動，有配備足夠裝備，包括警棍、手槍、手扣等。疑犯在未被上手扣前「電光火石」間使用單位中的菜刀發難，冷不防向人員施襲。
他表示，會向受傷的關員提供支援，及強烈譴責施襲者，會與警方配合全力將施襲者繩之於法。未來亦會持續加強自衛、安全措施培訓。
