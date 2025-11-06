海關土瓜灣緝毒 2名關員被疑犯斬傷 警方爆門發現已逃逸｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】土瓜灣道今（6 日）發生持刀傷人案。7名海關人員進行打擊毒品行動期間，其中兩名關員被疑犯用刀斬傷。疑犯其後反鎖單位，警方到場爆門，發現疑犯逃逸，正進行追捕行動。

事發在土瓜灣道80號定安大廈，下午時大批警員拉起封鎖線，有反恐隊進入大廈，有警員身穿防刺背心及手持盾牌。有海關人員下午在上址執勤期間，被疑犯用刀施襲，導致 2 名關員手臂及腳受傷，另有一人在行動期間腳部受傷，三人送院治理。

廣告 廣告

疑犯其後關門反鎖單位，警方到場爆門，發現疑犯逃離，現正展開追捕行動。

陳子達：行動有配備足夠裝備

海關關長陳子達傍晚在醫院見記者，他交代指，受傷三人情況穩定，其中一名督察已出院，另兩名高級關員和關員仍留醫。他指，海關當時進行緝毒行動，是一個高危行動，有配備足夠裝備，包括警棍、手槍、手扣等。疑犯在未被上手扣前「電光火石」間使用單位中的菜刀發難，冷不防向人員施襲。

他表示，會向受傷的關員提供支援，及強烈譴責施襲者，會與警方配合全力將施襲者繩之於法。