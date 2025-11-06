專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
海關土瓜灣緝毒 2名關員被疑犯斬傷 警方爆門發現已逃逸｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】土瓜灣道今（6 日）發生持刀傷人案。7名海關人員進行打擊毒品行動期間，其中兩名關員被疑犯用刀斬傷。疑犯其後反鎖單位，警方到場爆門，發現疑犯逃逸，正進行追捕行動。
事發在土瓜灣道80號定安大廈，下午時大批警員拉起封鎖線，有反恐隊進入大廈，有警員身穿防刺背心及手持盾牌。有海關人員下午在上址執勤期間，被疑犯用刀施襲，導致 2 名關員手臂及腳受傷，另有一人在行動期間腳部受傷，三人送院治理。
疑犯其後關門反鎖單位，警方到場爆門，發現疑犯逃離，現正展開追捕行動。
陳子達：行動有配備足夠裝備
海關關長陳子達傍晚在醫院見記者，他交代指，受傷三人情況穩定，其中一名督察已出院，另兩名高級關員和關員仍留醫。他指，海關當時進行緝毒行動，是一個高危行動，有配備足夠裝備，包括警棍、手槍、手扣等。疑犯在未被上手扣前「電光火石」間使用單位中的菜刀發難，冷不防向人員施襲。
他表示，會向受傷的關員提供支援，及強烈譴責施襲者，會與警方配合全力將施襲者繩之於法。
其他人也在看
5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半
5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。 被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳am730 ・ 1 天前
川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注
（法新社瑞士巴塞爾4日電） 一座栩栩如生、美國總統川普（Donald Trump）身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本週在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。這件作品名為「聖人還是罪人」（Saint or Sinner），由英國藝術家史托姆（Mason Storm）創作，呈現川普身穿囚服、閉著眼睛、身體橫躺於略微傾斜、帶有軟墊的白色十字架上，營造出可能被釘十字架受難或接受注射死刑的氛圍。法新社 ・ 1 天前
牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」
立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。法庭線 ・ 9 小時前
廉署控新冠社區檢測中心承辦商時任高層 黃利寶被指瞞利益衝突 涉款 1.2 億｜Yahoo
新冠疫情期間各區設有社區檢測中心，供市民採樣化驗。營運檢測中心的香港分子病理檢驗中心前實驗室總監黃利寶，被廉政公署起訴，他涉嫌隱瞞利益衝突，將檢測中心的日常運作服務合約，分判予他有份控制的公司，涉款 1.2 億元。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
元朗山貝村女工被磚牆壓死 家屬跪地痛哭促東主交代(何潁之報道)
【Now新聞台】元朗一名女工周三拆卸村屋時遭塌下的磚牆壓中，送院搶救後不治。死者家屬今日到事發現場路祭，要求東主與承建商交代事件。 44歲女死者的母親、姊妹、丈夫及其他親友，到元朗山貝村的事發工地旁祭拜死者，期間難掩悲痛落淚。事發周三上午，一幢村屋進行拆卸工程時，一幅高2米、長8米、闊1米的磚牆突然倒塌，女工走避不及被壓住下半身，獲救出送院後證實不治。死者家屬指，事發後涉事承建商或僱主都沒有跟他們接觸。死者胞妹：「我沒法接受，這樣叫不小心，一句解決問題，我媽媽養大這麼多姊妹，突然少了一名姐姐，我媽媽現時年紀這麼大，接受不了白頭人送黑頭人。我周三晚都沒睡，還差點暈倒，你如何叫老人家接受這事實？我只想叫東主或機手給予我們一個交代。」工業傷亡權益會質疑現行建築物條例不合時宜，希望屋宇署盡快修訂。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「如果做這些村屋清拆的時候，是可以不需要預先呈報，亦不需要給屋宇署批准去進行一個工程，變相無論監管上以及規劃清拆的情況下，都可能出現嚴重安全問題。現在此情況似乎『無王管』，這個條例已經是很落後，希望適時做一個檢討修訂。」屋宇署回應指，事發後已立即派員視察，確認剩餘圍牆無明顯now.com 新聞 ・ 1 小時前
墨西哥總統當街遭性騷擾 男子偷吻兼從後胸襲 保安反應慢捱轟｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周二（4 日）在首都墨西哥城街頭「落區」與市民交流時，遭一名男子公然性騷擾，保安竟未有即時制止，引起公眾抨擊。涉案男子當晚被捕，辛鮑姆已提出控告，並指示其創立的婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
再有三中國學者涉嫌走私蛔蟲被控 各人曾改機票試圖迂迴出境
三名來自中國的研究學者被美國司法部檢控串謀走私生物材料進入美國，並向海關及邊境保衞局作出虛假聲稱。美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）指出，以研究為名走私生物材料是嚴重罪行，威脅美國國家及農業安全，美國會保持警愓，防止外國人士利用美國的慷慨作奸犯科。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
湯澤山79歲採菇婦遺體！ 秋田12死54傷紅燈內幕！
11月3日早上，湯澤市川津良町山區，一名市政工作人員巡山發現後藤清代倒地，臉部腹部傷重已亡，身上咬痕爪印滿布疑熊襲。秋田縣警調查，她2日早上告訴家人「去山上採菇」後失蹤，家人報警搜尋一夜無果。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
HKT遭FCC擬撤美國業務許可 稱需時補充文件 獲准延長答覆期限至12月1日｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國聯邦通訊委員會（FCC）10月15日宣布，擬撤銷電訊盈科旗下香港電訊（HKT） 在美國的業務營運許可，並發出「陳述理由命令」要求 HKT 在 30 日內答覆反對行動的原因。據 FCC 最新回覆 HKT 法律顧問的信件，HKT在10月31日申請限期延長至12月15日，最終委員會批准將答覆期限延長至12月1日。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
牛頭角雋樂幼稚園虐兒案 涉案教師暫時休假 校方全面配合警調查｜Yahoo
牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打，警方昨日（5日）拘捕一名 27 歲女子，據悉是事主的班主任。香港基督教服務處表示，已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因，相關老師暫時休假，校方全面配合警方調查。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
環球小姐高層涉罵墨西哥小姐「笨蛋」 多名佳麗集體離場抗議 事後鞠躬道歉稱誤會︱有片．Yahoo
【Yahoo新聞報道】環球小姐賽事在曼谷掀起爭議風波，泰國環球小姐總監納瓦特・伊沙拉基西（Nawat Itsaragrisil）在預賽活動中，涉當眾辱罵墨西哥代表法蒂瑪・波希（Fatima Bosch），更一度要求保安驅趕對方，事件引發多名佳麗集體離場抗議。事後，涉事高層於迎賓儀式上向全體佳麗鞠躬道歉，稱自己當時壓力沉重、情緒失控，並澄清並非辱罵對方為「笨蛋（dumb head）」，而是說「損害（damage）」。風波持續發酵，環球小姐主席其後發聲譴責事件，並取消納瓦特在今屆賽事中的角色，同時考慮採取法律行動。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
古洞 6 唐狗集體死亡 狗主放養 17 唐狗 疑狗遭毒害 未有人被捕｜Yahoo
古洞有 6 隻唐狗集體死亡，懷疑被殘酷對待，警方刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？
方力申即將在澳門開騷，原來對上一次搞個人音樂會，已是17年前。他不單預告會跳舞，下年更打算開香港站，重拾歌手身份。講起身份，今年他就多了個「丈夫」與「爸爸」身份Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
香港經濟｜新經濟吸引大規模融資 數碼港一年增10上市公司 2家獨角獸企業
「2025數碼港創業投資論壇」今日（6日）於香港數碼港正式揭幕，為期兩日的活動以「創與投之交滙：點燃成功之路」為主題，吸引近百位全球創投專家、企業家及行業領袖參與，共同探討人工智能（AI）及相關科技驅動下的全球創投市場新格局。論壇亦展示數碼港初創企業的最新融資成果。BossMind ・ 5 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前