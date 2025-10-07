海關實施完稅標籤制度先導計劃 陳子達：雙重防偽技術難偽造(羅泳思報道)

【Now新聞台】控煙法例上月修訂後，海關周一起實施完稅標籤制度先導計劃，為期三個月。海關關長陳子達相信標籤不容易被偽造，而業界也配合做法。

若在關口的免稅店買了香煙，過關時仍持有多於法定的最高限額19支，便需要申報。

本周一開始，經紅色申報通道過關，並主動向海關人員提出，完稅後，海關人員便會在煙包貼上藍色標籤。市民透過設在指定管制站、貨運站及指定香煙零售點的專用儀器掃描標籤二維碼，就可以確認其有效性。

海關關長陳子達在本台節目《大鳴大放》中強調，先導計劃能讓業界和市民認識新措施之餘，也讓當局在實際操作環境中，知道技術的可行性。

海關關長陳子達：「香港採用兩方面防偽特徵。第一，數碼特徵，數碼防偽通過二維碼掃描，可以準確講出這包香煙何時、哪個生產線、是否已完稅。第二，標籤也有物理防偽特徵，若透過影印會模糊，也有彩虹色帶在上面。這些也是高防偽特徵，一般很難從印刷層面可以仿製完稅的標籤，所以我們很有信心，完稅標籤可以識別到。」

他又稱，本地煙草生產商配備相關能力。

陳子達：「從生產線層面，它已經具備能力，可以很快將完稅煙標籤貼在每包香煙上，所以我們與多個包括本地煙草生產商，他們都覺得完全有能力配合這方面工作。(本地煙草生產商)未來幾個月會進行在煙包上加入完稅煙標籤，估計未來兩三個月會完成第一期試驗計劃。」

海關預計明年第四季會實施首階段的完稅煙標籤制度，2027年第二季就會全面實施。

