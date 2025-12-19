圖示海關人員於觀塘搗破的派對房間。(政府新聞處)

香港海關本月3日至10日在全港多區採取執法行動，打擊派對房間經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違法活動。

海關早前根據情報分析，並在版權擁有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間。海關人員遂採取執法行動，在全港多區，包括觀塘、九龍灣、新蒲崗、旺角、長沙灣、葵涌及元朗，突擊搜查8間派對房間，並檢獲8套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、一套懷疑侵權遊戲機套裝和一批影音器材，估計市值共約24萬元。

6 派對房間涉違反地契條款

海關以涉嫌觸犯《版權條例》拘捕兩名男派對房間負責人，年齡分別為27歲及42歲。兩名被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。調查期間海關亦發現有6間位於工業大廈的派對房間涉嫌違反地契條款，有關個案已轉交地政總署作進一步跟進。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/海關打擊派對房間疑供侵權卡拉ok歌曲-兩名男子被捕/629544?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral