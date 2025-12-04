海關打擊電話代購 39歲男涉派送私煙被捕

圖示檢取的懷疑私煙分銷車輛及檢獲的懷疑私煙。（政府新聞處圖片）

香港海關昨日（3日）在青衣破獲一宗利用電話訂購方式分銷懷疑私煙的案件。

海關人員針對利用電話訂購方式銷售私煙的不法活動，採取執法行動，假扮買家致電懷疑私煙傳單上的電話號碼訂購私煙，並於昨日（3日）下午在長宏邨拘捕一名涉嫌派送私煙的39歲本地男子，在其手持的膠袋及私家車內檢獲一批約1.9萬支懷疑私煙，估計市值約9萬元，應課稅值約6萬元，涉案私家車亦被扣查。被捕男子報稱裝修工人，已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，將於12月17日在西九龍裁判法院提堂。海關會繼續追查私煙的來源，不排除會有更多人被捕。

圖示檢獲的懷疑私煙。（政府新聞處圖片）

罪成最高可被判囚7年

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

