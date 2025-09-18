海關拘捕一名藥店男店員 涉「斤變兩」銷售中藥材疑違商品說明條例

【Now新聞台】海關拘捕一名男子涉嫌不良營商手法，以「斤變兩」向旅客銷售中藥材，違反商品說明條例。

海關在尖沙咀一間藥店帶走一名27歲男店員。他涉嫌上月誤導內地旅客購物，聲稱店內的花旗參售價是680元一斤，該名旅客再追問每克的售價時，他回覆每克售價約一元多，並表示買一斤可享九折優惠及贈送部分手信，於是該名旅客決定買一斤。店員將花旗參切片後，旅客發現收據的總價格超過9700元，店員改稱花旗參是以兩計算。

海關呼籲消費者應該光顧有信譽的店舖，並留意商品的計價單位。

#要聞