海關拘 5 人涉洗黑錢高達 89 億元 犯罪集團偽冒船公司網站 藉虛假交易圖騙銀行｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕 5 人，涉嫌利用虛假貿易清洗約 89 億元黑錢。

海關調查發現，犯罪集團在 2022 年 1 月至今年 12 月期間，在香港銀行開設 15 個公司戶口及 14 個個人戶口，處理超過 3700 宗可疑交易，涉款約 89 億元。海關指，犯罪集團製作精美的偽冒船公司網站和虛假貿易文件，營造貿易活動真實存在的假象，企圖在銀行盡職審查時蒙混過關。其中，集團向銀行聲稱付運約 8600 萬元等值的貨物，公司戶口因此接受相應款項，憑虛假的提單號碼可在網頁搜尋到虛假的船務訊息。

資金短時間匯到找換店、中港公司戶口

經深入調查後，海關鎖定 3 名疑犯處理大額來歷不明款項，公司接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東和非洲國家，資金在短時間內匯到幾間持牌找換店、本地和內地公司或個人戶口，相信 3 人是洗黑錢集團的骨幹成員。海關於上周四（18日）和周五（19日）採取執法行動，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕 2 男 3 女，年齡介乎 28 至 59 歲。

海關在行動中突擊搜查多處，包括 3 個住宅單位及 3 個商業處所，檢取多部手提電話、支票簿和貿易文件等，並凍結以及密切監察被捕人士名下合共約 5500 萬元資產。海關指案件仍在調查中， 5 名被捕人現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。