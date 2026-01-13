海關搜元朗鐵皮場揭「場中場」私煙倉，檢990萬元貨拘一司機。

香港海關經部署調查後，昨日(12日)掩至元朗一個鐵皮場，突擊搜查一個鐵皮場，在場內檢獲約220萬支未完稅香煙，市值約990萬元，應課稅值約730萬元，並拘捕一名37歲報稱為司機的涉案男子，亦扣留一部與案有關的貨車。

海關表示，是宗案件中人員留意到過千呎的私煙存倉庫內，存放超過10個不同香煙牌子的私煙。今次的私煙儲存倉庫，除位置偏僻外亦非常隱蔽，屬於一個「場中場」佈局，在鐵皮圍成的倉庫中，再建多一個鐵皮貨倉，有理由相信私煙集團費盡心思隱藏私煙存倉庫，以逃避海關的追查。海關相信今次行動已成功瓦解一個活躍新界的私煙集團，並成功堵截該批私煙流出市面。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。海關人員會繼續調查私煙的來源及去向。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003245/海關搜元朗鐵皮場揭-場中場-私煙倉-檢990萬元貨拘一司機?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral