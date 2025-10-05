海關查入境車輛檢值240萬依托咪酯 司機及乘客被捕

【Now新聞台】海關偵破首宗以7人車經港珠澳大橋販運依托咪酯入境香港案件，檢獲240萬元依托咪酯粉末及煙彈，司機及乘客被捕。

海關人員周六在港珠澳大橋香港口岸截停入境7人車清關，在車內一個包裹檢獲約850克依托咪酯粉末，收藏於2個奶粉膠樽內，並在乘客隨身物品搜獲依托咪酯煙彈，41歲司機及49歲乘客被捕。海關相信，販毒集團以迂迴路線將毒品經由馬來西亞寄到澳門，再派人提貨經陸路偷運本港。

兩名男子分別被控一項販運危險藥物罪，乘客再被加控管有危險藥物罪，周一在西九龍裁判法院提堂。

