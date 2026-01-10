5428D1894A094C0EB7B342A76ADD05FA O

海關在今日（10日）公布，一名入境旅客因為進口未完稅香煙以及未有作出申報，違反《應課稅品條例》，在九龍城裁判法院被判囚半年及罰款1,000元。

海關透露在周五（9日）於香港國際機場截查一名43歲女遊客時，在其行李檢獲48,400支未完稅香煙，市值21.78萬元，應課稅值約16萬元。關員隨即將女子拘捕，並在今日於九龍城裁判法院裁決，女子被判囚6個月及罰款1,000元。

海關表示歡迎裁決，並指監禁刑罰具有阻嚇作用及反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002165/海關機場檢獲逾4.8萬支未完稅香煙-43歲女遊客判囚半年?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral