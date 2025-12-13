海關機場檢獲714隻瀕危物種鳥蛋 市值約1000萬元

【Now Sports】狼隊技術總監馬特積遜周五承認，球會在今夏轉會市場未能作出有效引援，導致球隊目前在英超深陷降班危機。英超已踢了15輪比賽，狼隊仍然難求一勝，只和過兩場在積分榜墊底，與尾2的般尼也有8分差距。狼隊夏天不是沒有增兵，簽入費蘭度盧比斯、阿利亞斯、禾夫、查祖亞、拉迪斯拉夫基治及阿洛古達利6名新球員，但他們全部都有一個共通點，就是沒有英超經驗。馬特積遜（Matt Jackson）告訴BBC：「引入這些球員的初衷是正確的，但到了這個階段只拿到兩分，就不得不承認策略上是錯誤的，因為我們排出的任何正選陣容都不夠出色。」「我們非常相信這些球員會成長，他們能力上是出色的，也會進步，但考慮到目前的情況，我們想要的是立竿見影的效果。」這名球會技術總監續謂：「就目前的市場情況，1月要簽球員補充實力，有一定難度；然而，我們資源有限，也只能尋找一些未被其他球隊關注的球員。」狼隊季初在成績不穩定下，仍堅持與領隊域陀皮利拉續約3年，結果兩個月後就辭退了對方和其團隊，並從英冠的米杜士堡撬走艾華士來領軍，支付了一筆解約金，但這名狼隊舊將似乎也無法挽救球隊，領軍4仗全敗，並在周一對曼聯才靠比格迪射入他執

now.com 體育 ・ 22 小時前