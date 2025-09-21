海關機場4宗旅客販毒案 檢3000萬毒品拘4女

海關機場4宗旅客販毒案

海關昨於機場偵破4宗旅客販毒案，檢獲約25公斤懷疑可卡因、約14公斤懷疑海洛英、約13公斤懷疑氯胺酮及約6公斤懷疑大麻花，黑市約值3千萬元，並拘捕4名女子(19至42歲)。當中兩人分別由加拿大多倫多和比利時布魯塞爾飛抵本港，另兩名均是由泰國曼谷來港。

海關呼籲市民，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

