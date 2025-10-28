海關檢獲值200萬元懷疑冒牌波鞋及衣物 拘捕2人

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
其他人也在看
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 1 天前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
蔡天鳳前家姑意圖妨礙司法公正罪成 判囚18個月 官：慈母多敗兒
28 歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。蔡的前家姑李瑞香否認意圖妨礙司法公正罪，早前經審訊後被裁定罪成，周二（28 日）在區域法院被判囚 18 個月，被告聞判時飲泣。法庭線 ・ 28 分鐘前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 1 天前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 9 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 1 天前
妨礙司法公正罪成 蔡天鳳前家姑李瑞香判囚18個月
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，案件今（28日）於區院判刑，法官表示被告行為對社會司法制度及公義造成沖擊，判刑需有阻嚇性，由於被告沒有實際求情理由，判其入獄18個月。on.cc 東網 ・ 1 小時前
屯門警署閘門被私家車撞毀 司機逃去又報警被捕 警檢獲懷疑太空油｜Yahoo
屯門警署的車閘今晨（28日）被一輛私家車直衝撞毀。涉案司機肇事後一度逃走，在區內報案聲稱懷疑被人跟蹤，又向警員承認撞到警署閘口。警方在涉事私家車檢獲懷疑依托咪酯等毒品，相信司機曾吸毒，以刑事毁壞將他拘捕，現正扣留調查。Yahoo新聞 ・ 44 分鐘前
皇后山邨35歲男子遭刀傷亡 同齡女友人被控誤殺還柙明年1月再訊
警方昨日(26日)將上周二(21日)在上水發生的一宗送院時死亡案改列誤殺案。警方當晚11時36分接獲報案，指一名男子倒臥在皇后山邨皇匯樓一單位內。 聲稱刀傷由自己造成 人員接報到場，該名35歲姓劉男子身上有經縫合的傷口，昏迷被送往北區醫院治理，於上周三(22日)凌晨0時40分被證實死亡。初步調查得知死者曾於am730 ・ 22 小時前
青少年犯罪團夥禮品卡洗黑錢 涉款400萬拘10人包括一對父母
【on.cc東網專訊】新界北區警員於上周六及本周日(25至26日)展開一個名為「權劍」行動，打擊一個透過購買充值禮品卡進行洗黑錢的青少年犯罪團夥，涉及金額高達400萬元。犯罪集團透過由內地郵寄大量手機予青少年團夥，再指示其綁上內地銀行卡資料及密碼，而該批銀行卡內on.cc 東網 ・ 1 天前
證監會取得法庭命令 凍結涉嫌操縱環球智能股份人士高達8,240萬元資產
原訟法庭在證監會根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序中，向12名涉嫌操縱環球智能控股有限公司(智能)股份的人士發出臨時強制令。 根據法庭的命令，被指稱曾在2018年10月31日至2019年3月11日期間，操縱智能股份的12名涉嫌操縱者，被禁止調走其在香港境內的任何資產，或以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值，以合共8,240萬元為限。 該臨時強制令確保，在法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》相關條文的情況下，有足夠的資產以履行證監會尋求的回復原狀令。上述訴訟是證監會針對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事、28名其他嫌疑人及一家公司實體涉嫌在有關期間操縱智能股份而展開的法律程序的一部分。該臨時強制令在法庭於2026年3月27日進行下一次聆訊前維持有效。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
巴西前總統波索納洛政變未遂遭判27年 律師提上訴
（法新社巴西利亞27日電） 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因2022年大選失利後發動政變未遂定罪，被判27年徒刑，他的律師今天對這項判決提起上訴。若此次上訴失敗，波索納洛有可能以健康不佳為由，訴請在家服刑。法新社 ・ 5 小時前
證監會取得法庭命令凍結涉嫌操縱智能人士高達8240萬元的資產
原訟法庭在證監會根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序中,向12名涉嫌操縱環球智能控股有限公司(智能)股份的人士發出臨時強制令。根據法庭的命令,被指稱曾在2018年10月31日至2019年3月11日期間(有關期間)操縱智能股份的12名涉嫌操縱者,被禁止(i)調走其在香港境內的任何資產,或(ii)以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值,以合共8240萬港元為限。該臨時強制令確保,在法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》相關條文的情況下,有足夠的資產以履行證監會尋求的回復原狀令。上述訴訟是證監會針對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事、28名其他嫌疑人及一家公司實體涉嫌在有關期間操縱智能股份而展開的法律程序的一部分。該臨時強制令在法庭於2026年3月27日進行下一次聆訊前維持有效。 (BC)infocast ・ 17 小時前
前明星交易員Tom Hayes起訴瑞銀索賠4億美元 聲稱自己成替罪羊
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 9 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫30年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前