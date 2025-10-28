海關檢獲值200萬元懷疑冒牌波鞋及衣物 拘捕2人

【Now新聞台】海關打擊網上售賣懷疑冒牌波鞋，拘捕2人。

檢獲的證物包括1100件懷疑無牌波鞋及衣服。

海關指，早前收到市民舉報，指有網店售賣懷疑無牌波鞋，上周一展開執法行動，突擊搜查位於荃灣一個工廈單位，發現一批市值200萬元懷疑無牌波鞋及衣物，拘捕一對兄妹，介乎29至31歲，相信是網店負責人，又指檢獲冒牌波鞋仿真度較高。

調查亦發現其中一名被捕人以3個個人及公司戶口收取一共1300萬犯罪得益，海關已凍結其780萬元財產。

#要聞