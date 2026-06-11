海關檢1.56億元冒牌貨物 包括3萬件冒牌世界盃球衣
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕前，海關檢獲近1.6億元冒牌物品，包括3萬件冒牌世界盃球衣，拘捕6人。
行動中檢獲約23萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手表，以及3萬件球衣，總值約1億5600萬元。
海關指，檢獲的球衣仿真度高，全部是應屆參賽球隊的球衣款式。
海關版權及商標跨境調查組高級督察鍾旨惠：「假貨的印刷是比較粗糙，在光線之下分別更為明顯。冒牌球衣是將字印在一整塊平面上，摸上去會明顯感覺到兩者的分別。大部分都是球員版球衣的假貨，如果參考正貨的零售價格，大約港幣1100至1300元左右。我們相信不法分子企圖借世界盃的盛事進行促銷，並提高球員版球衣假貨比例，以增加利潤。」
海關在上月26日起採取特別行動，打擊跨境轉運及網上售賣與今年世界盃相關的冒牌及侵權貨品活動，偵破34宗案件，其中29宗涉及跨境轉運，約八成貨品是轉運到美洲，行動中拘捕6人，包括一名跨境貨車司機。
海關提醒如果市民想買波衫的話，最好去品牌專門店買，即使不是，都可以留意下貨物的質素，如果是冒牌貨總會有些瑕疵。
海關又指，會在世界盃進行期間加強巡查執法，包括打擊非法機頂盒等非法串流裝置的侵權活動。
#要聞
其他人也在看
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
世界盃｜球衣店指深夜開賽 觀賽活動少致銷情遇阻力(蘇敬華報道)
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕，全城投入足球狂熱，球衣與世界盃相關的精品一樣熱賣。不過有球衣店就指，今屆開賽時間多數是本港深夜，觀賽活動減少，連帶球衣銷量都受到衝擊。 用間尺對齊球員名字及號碼的位置，隔著牛皮紙，用印字機壓實，揮一揮球衣降溫，再撕走膠片，普通的球衣就此注入靈魂。在旺角這間球衣店，不少球迷趁世界盃前，來選購球衣支持愛隊及球員。劉小姐：「我喜歡賀蘭，所以會想看看會否有挪威的球衣。」張先生：「我自己喜歡阿仙奴，都有些西班牙球員，今屆都會較看好西班牙。」球迷各有所愛，球衣店負責人指，今屆球衣的銷情與上屆開鑼前相若，期望能好過上屆，但開賽時間多數是凌晨時份，銷情難免有些衝擊。球衣店負責人黃先生：「始終不能一班朋友外出觀賽是會有些影響，可能一班人去飲早茶，看看茶樓會否舉辦飲早茶的觀賽活動。英格蘭會入貨多點，因為香港主力看英超為主，每一隊都會有相應英格蘭球員入選國家隊，會多些他們的粉絲買，曼聯的會印明奈，阿仙奴就印迪勤懷斯。」除了熱門國家隊，像我穿著這件葡萄牙7號C朗的戰衣外，離香港近一點，亞洲代表日本隊這件作客球衣設計漂亮加上明星效應，吸引不少人帶它回家。除了球衣，世界盃周邊產
國家隊輸球股市就崩跌？揭開世界盃非理性魔咒 歷史統計美股平均跌2.6%
世界盃足球賽將於本周開跑，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 建議，投資人此時最好選擇在股市場邊觀戰。 從歷史數據來看，美股在世界盃舉辦期間的表現往往不盡理想，尤其是在進入一戰定生死的「淘汰賽」階段時最為慘烈。 以 2022 年世界盃為例
聯想集團(00992.HK)：冀以多項AI黑科技 打造「科技含量爆棚」世界盃
聯想集團(00992.HK)昨日(11日)在京開啟「2026年FIFA世界盃聯想世界盃」啟幕站。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍於會上展示基於混合式AI專為世界盃打造的多項「AI黑科技」，並宣布昨日起將通過線上線下的數千場活動，與中國球迷和觀眾一起見證史無前例的足球盛宴。 聯想為2026年FIFA世界盃官方技術合作夥伴，劉軍指聯想一直致力於把先進的賽事經驗和技術深度應用在中國，期待將本屆世界盃打造成「科技含量爆棚」的一屆比賽，把先進的賽事經驗帶給中國足球。聯想為世界盃量身打造的多項核心AI技術包括世界盃足球AI超級智能體、3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統等。 面對超大算力調度與超低時延的挑戰，劉軍認為如此複雜的賽事，人類必須與AI聯手營運。AI不再是錦上添花的工具，而將成為這項全球頂級賽事的「核心引擎」。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
Aespa成員Karina x Winter撐「韓」派心心
【Now Sports】韓國在世界盃A組分組賽報捷，憑黃仁範入波及助攻，反勝捷克，讓專程前往瓜達拉哈拉球場的韓國球迷興奮若狂，其中K-Pop女團Aespa成員Karina、Winter，還有歌手權恩妃均現身撐場，揮舞韓國國旗小旗幟慶祝！Karina、Winter、權恩妃日前出發前往墨西哥，準備應援韓國，當日權恩妃身穿飲品贊助商白衣tee，突顯其玲瓏浮凸身形，看得網民熱血沸騰；權恩妃在比賽日改穿紅色闊身上衣，配合熱褲盡騷美腿，依然滿足粉絲眼球。Karina、Winter同樣身穿闊身紅色上衣，她們在開賽前拿著手機不停拍照，面對粉絲成功「捕獲」，也熱情地給心心，親切度滿分，她們更拍片留下現場球迷歡呼時刻，拿著韓國國旗小旗幟，慶祝國家隊在有驚無險下，分組賽旗開得勝。
加碼20% 溫網總獎金升至6420萬鎊
【Now Sports】今屆溫布頓大滿貫賽事的總獎金增加至6420萬鎊，比去年的總獎金增幅20%。溫網主席謝雲絲（Debbie Jevans）周四對記者表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年的總獎金將升至6420萬英鎊，比去年增加20%，增幅達1070萬英鎊，這讓球員能繼續分享我們的成功成果。我們對球員的支持貫穿整個賽事。男、女子單打冠軍將各獲360萬英鎊，而首圈獎金則定為80000英鎊，這意味著僅僅是首圈出局的球員，就將合共瓜分超過 500萬英鎊。這些數字反映出獎金迎來了實質性的增長。」據稱溫網今次決定「加人工」，與早前多位世界頂級球星在法國網球公開賽期間發起抗議，集體將媒體訪問時間限制在15分鐘內，以此表達不滿。當時球員對法網獎金僅比2025年微升9.5%感到失望，因為該數字只佔法網總收入的15%左右，而球員們的訴求是希望將獎金比例提升至接近賽事總收入的 22%。上月法網舉行期間，溫網行政總裁寶頓已與球員代表史葛會面商討獎金問題，「我們雖然沒有與球員直接對話，但已和部分球員委任的代表史葛進行溝通，雙方通過電郵並在巴黎開會。巴黎會議後，大家應該都讀到有關『22%收入和
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
狂牛首戰遇佛得角 迪帥：平常心出戰
【Now Sports】西班牙被視為今屆美加墨世界盃的奪標熱門，他們首場分組賽會在下周一進行，對手則是新丁佛得角，狂牛主帥迪拉方迪直言，遇上佛得角不會易應付，球隊會用平常心出戰。迪拉方迪（Luis de la Fuente）在備戰今屆決賽周之際，接受了西班牙傳媒訪問，尤其問到對首場分組賽對手佛得角的睇法，迪帥指世界盃是一個很奇妙的賽事，尤其今屆歷史性參賽隊數增加了，像佛得角這些從未現身決賽周隊伍獲得機會，將會有額外動力去爭取佳績。「佛得角表現會讓人感到意外，他們有球員在歐洲搵食，亦有在高水平聯賽角逐，不論戰術、個人技術及體格都很高水平，故這場比賽會讓我們很吃力，尤其這是第1場，首仗將會相當重要。」迪拉方迪同時指出，應付世界盃同平時在國際賽，以及球員在歐洲各大聯賽、盃賽出戰一樣重視，不會因為世界盃而額外留神，正是這種平常心，給予球員冷靜、安全及穩定感覺，也是狂牛爭取每場勝利的關鍵所在。西班牙今屆世盃共有12人是參加過上屆卡塔爾決賽周，而迪拉方迪再提到也馬及歷高威廉斯都可在首場分組賽候命。
UA全港最大 x 大力支持最大足球盛事
周秀娜繼續施展神臂力量 助你貸款零時差 即批即GOAL香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 四年一度的全球最大足球盛事即將進入狂熱高潮。全港最大的UA亞洲聯合財務（UA）宣佈以最大力度全力應援今屆足球盛事，聯同周秀娜「Super Chrissie」繼續施展神臂力量，由6月12日至7月20日期間隆重推出「UA日日送足金世界波」一連串宣傳。今屆大部分賽事均於凌晨時分進行，UA誓作球迷與大眾的最強後盾，以全天候無間斷的周轉服務，讓大眾無論幾夜都能現金到手、貸款零時差。為了與全港市民一同投入這場足球狂熱，UA破天荒推出極度震撼的「日日大派999.9足金世界波」超級大獎賞，並隆重呈獻全港第一架 「UA『娜姐神射』3D 流動號」全港遊走，實行與全城與「球」同樂，將熾熱氣氛推至頂峰。 每日中午12點準時開搶 決賽日加碼送出終極「重量Cup」金球 UA在這次為期39日的盛事期間，每日中午12點將送出價值約HKD5,700 的「999.9足金世界波」，共38個。在7月20日的萬眾矚目決賽日，UA更瘋狂升級獎賞，加碼送出999.9純金連工包料打造、價值約H
卡比路評世盃 法國具冠軍相
【Now Sports】曾經出任過英格蘭、俄羅斯及不少歐洲著名球會主帥的卡比路，今屆美加墨世界盃為意大利《米蘭體育報》撰寫專欄，而在賽事即將展開之際，他對這屆決賽周的冠軍作出預測，認為法國是歐洲眾隊中，最有實力問鼎錦標。現年79歲的卡比路（ Fabio Capello ）在專欄中提及，今屆世界盃由於在美國、加拿大及墨西哥舉行，不同比賽城市的天氣環境都有差異，會直接影響各隊比賽進程。卡比路強調，加拿大賽區的比賽節奏一定會較墨西哥及美國的邁阿密等賽區為快，主要是天氣因素，但能夠有5名球員作為替換，相信球隊會因此解決這問題，而這位意大利名帥認為，個人技術會是這屆賽事的勝負重點。卡比路提到，過去兩屆都能夠踢入決賽的法國，會是眾歐洲隊伍中最有冠軍相，他同時指由安察洛堤領軍的巴西，以及阿根廷會同樣是值得關注。至於卡比路亦點名提到對於德國這屆賽事會踢成怎樣，充滿好奇。
史上最邪惡！美加墨世盃碳排放超標兩倍
【Now Sports】今屆美加墨決賽周貴為史上最大規模的世界盃，但同時在環保層面上，也寫下最不光彩的紀錄。根據環保組織發表的最新「FIFA氣候盲點報告」指出，今屆世界盃由32隊擴軍至48隊，比賽場數暴增至104場，更橫跨整個北美，從最北的溫哥華到最南的墨西哥城，不少球迷將透過坐飛機來穿梭往返；因此，報告估算今屆將產生高達902萬噸的二氧化碳排放量，比過往歷屆的平均值高出近兩倍，成為史上污染最嚴重的體育盛事。全球責任科學家組織的柏堅遜博士直言：「將賽事規模擴大，完全背離了全球倡導減少廢氣排放的原則。國際足協（FIFA）數年前曾承諾會在2040年以實現淨零碳排放為目標，但他們只在其他項目上推進，巧妙地將世界盃排除在外......」面對質疑，FIFA回應《鏡報》時辯稱，今屆賽事全部使用一早已建好的球場，減少了新建場館的碳排放，並強調會推動電池供電以代替柴油發電機、增加廢物回收及減少食物浪費等，還會將90%的收益重新投入足球發展項目。
加利尼維利：三獅不是傳控型
【Now Sports】距離英格蘭在美加墨世界盃分組賽首場對克羅地亞，尚有一段時間，作為昔日三獅軍團的主力右後衛加利尼維利，最近於播客節目中提及，現時英格蘭由杜曹領軍下，並非一支傳控型球隊，而他擔心是代表隊過去3次大賽決勝時刻敗陣方式，到今屆也無法避免。加利尼維利（Gary Neville）球員時代也出戰過世界盃，他對現在由杜曹執教的英格蘭作出了今屆賽事的前景分析，直言在杜曹選人名單中，已發現這支三獅軍團非傳控型，隊中沒有太多球員擅踢這方面戰術。英格蘭近10年曾經有3次同冠軍很接近的比賽，包括2018年4強對克羅地亞、兩屆歐國盃決賽對意大利及西班牙，均在比賽後段失去控球權，從而被對手踢垮。加利尼維利說：「在這屆賽事，英格蘭非傳控型球隊，這點我本不介意，面對頂級強隊時，我們是踢防反戰術，這方面加歷查也提過了，因為隊中擁有華舒福、哥頓，邊路甚至有馬度亞基及薩卡這樣人選，是無法保持控球在腳。我們的中場中由迪勤懷斯及艾利亞治安達臣組成，是難以同葡萄牙、法國、巴西、西班牙抗衡，或者需要前鋒回防爭波，但我敢肯定面對這些強隊，控球時間一定在不及他們。當踢了4、5場比賽後，經過長途跋涉旅程，那就是我們
懷斯世盃官方照揭曬到變豬頭
【Now Sports】迪勤懷斯因一張「曬到紅晒」的世界盃官方宣傳照而在網上瘋傳，更笑言自己被母親狠狠訓話了一頓，但這無阻他為「三獅軍團」點燃今屆世界盃奪冠希望的決心。迪勤懷斯（Declan Rice）為阿仙奴戰罷歐聯決賽後，上周六已飛抵美國佛羅里達會合英格蘭大軍，並參與了英軍3:0勝哥斯達黎加的熱身賽，在官方發放的比賽照片中，可看到其面部和手臂位置都被明顯曬傷，他談及這些照片時說：「我想大家都看過那些照片，拍照時我整個人都是通紅，母親直頭想殺了我。」懷斯續說：「坦白說，我們來到的第一天，就是在適應那種高溫，畢竟從英格蘭到來，那裡的氣候是忽冷忽熱，跟這裡截然不同，來到這裡，氣溫總維持在30度，熱浪真的直接拍打在自己的臉上。」當被問到如何判斷自己在酷熱中操練過度時，他幽默回應：「當發現被曬傷的時候！」在剛過去的球季協助兵工廠取得佳績，懷斯坦言令自己信心倍增：「我現在感覺好極，身體非常強壯。雖然整季都有些小傷，但在物理治療師和領隊的協助下處理得很好，所以我現在處於最佳狀態。對我來說，勝出英超讓我來到這裡時充滿自信，腳步也更加輕快，我已跟阿仙奴一起取得成功，這給予我們也能在此成就大事的信心。
apm將直播足球賽事 新地(00016.HK)料暑假人流按年增長10%
新地(00016.HK)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今屆的足球賽事雖有時差因素，但集團旗艦商場apm附近有較多工商廈客群，商場直播早間賽事，可方便他們睇波後無縫銜接上班時間，有利帶旺早晨餐飲生意，而體壇盛事向來有助體育用品銷情，料這類商戶營業額將有8%至10%增長，而商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年10%人流增長。 由6月11日起至7月中旬期間，apm將設有逾1,500平方呎主題足球場、6米LED巨幕直播賽事、互動守門挑戰及多個打卡熱點。另外，夏日主題裝置於7月中旬將會擴大規模，加入更多大熱運動元素如Hyrox、競步等、以及互動體驗，延續盛夏運動季。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
受世界盃影響 花旗料澳門6月及7月博彩收入按年跌10%及5%
<匯港通訊> 世界盃快將開鑼,花旗發表報告預計,澳門博彩總收入(GGR)短期內將因6月11日至7月19日舉行的世界盃賽事而放緩。歷史分析表明,大型足球賽事會分散澳門玩家的博彩預算,而今年賽程擴容,比賽場次更多(新增16支參賽隊伍,且淘汰賽階段新增32強),可能會產生更顯著的影響。花旗預測,澳門博彩總營收於6月將按年減10%,7月將按年減5%,之後在強勁的賽後推動下迅速復甦。儘管出現暫時性放緩,該行依看好澳門博彩業,目前澳門博彩業的 EBITDA 較歷史平均約11.4倍,低約2個標準差。該行的策略是守住陣地並伺機反擊,建議在銀河娛樂(00027.HK)和金沙中國(01928.HK)這兩家該行最看好的公司股價可能出現短期疲軟時建倉。銀娛、金沙中國、永利澳門(01128.HK)和美高梅中國(02282.HK)都已恢復派息,股息率在5-7%之間。 (BC)#花旗 #世界盃 #博彩 #銀娛 #金沙中國
全球銀行遏制對沖基金的部分槓桿押注 因三星等晶片股狂漲引發擔憂
【彭博】-- 據知情人士，全球多家銀行正在限制對沖基金對SK海力士和三星電子等亞洲頂級晶片製造商的槓桿押注，因為這些股票今年已經暴漲，引發了對可能出現回調的擔憂。他們稱，花旗集團、摩根大通和高盛集團等機構已提高對沖基金通過掉期做多SK海力士和三星電子的融資成本。他們還表示，銀行在新交易的規模和對象方面的把控也有所收緊；它們針對台積電也採取了類似措施。由於事未公開，知情人士要求匿名。原文標題Banks Curb Hedge Fund Bets on SK Hynix, Samsung After Wild MovesMore stories like this are available on bloomberg.
打擊內捲｜北京市監局約談淘寶、京東、拼多多等5電商 指「6-18百億補貼」涉虛假宣傳
在「6-18」年度促銷前夕，阿里巴巴（9988）旗下淘寶（天貓）、京東（9618） 、拼多多（PDD）、抖音及...
迪西里談法國啃「塞」：當年壓力大
【Now Sports】法國今屆美加墨世界盃首場分組賽，將會遇上塞內加爾，這個對賽正是2002年世盃揭幕戰，而當年是法國隊內成員的迪西里，評論了過去，以及現在代表隊再遇這支非洲隊伍的睇法。昔日法國代表隊中堅迪西里（Marcel Desailly）有份參予2002年對塞內爾加的日韓世盃揭幕戰，這位目前以國際足協世盃大使身份參予這項4年一度盛事的名宿，坦言法國今次決賽周第1仗再遇塞內加爾，與他當年情況很不同，因為2002年那一仗是整個賽事揭幕戰，眾人目光都放在此，使迪西里及法國隊友以衛冕及歐洲冠軍身份，出戰這場比賽時，面對巨大壓力，結果就此爆冷被塞內加爾擊敗。迪西里說到代表隊再戰塞軍：「這很有趣，當年我們對塞內加爾，隊中有3位出色前鋒，查斯古特是意甲神射手、亨利是英超神射手，而施斯是法甲神射手，但結果放在眼前。我相信目前法國很多隊中球員，當年應未出世，故對賽是相同，但世代不同了，球員可能只從互聯網看到當年揭幕戰，而我相信現在的國腳會更強，他們會應付得來。」迪西里預計，葡萄牙會是今屆賽事的最令人意外的球隊，他認為這支南歐隊伍的隊中成員踢法，以及整支球隊的體系，均處於一個高水平，故成績會令人眼
【世盃‧今昔】6.12祖斯馬為柏真寧斯「賀壽」
【Now Sports】40年前今日，為巴西地標上陣的祖斯馬射入世界波，收死當日41歲生日的北愛爾蘭老牌門將柏真寧斯。1986年墨西哥世界盃D組最後一輪分組賽，由賽前連勝的巴西鬥只得1分的北愛爾蘭，森巴兵團早段就由射手加拉加先開紀錄。及至42分鐘，首次為巴西上陣的祖斯馬（Josimar）眼見北愛門將柏真寧斯（Pat Jennings）略為步出球門，射出一記離門約30的長程炮，越過柏真寧斯手頂的上角入網。巴西其後由加拉加再入1球贏3:0。當日是柏真寧斯41歲生日，不僅收到「壽禮」，亦收到「告別禮」，因為那亦是他最後一次代表北愛上陣。曾效力熱刺及阿仙奴的他，事隔多年後在訪問中憶說：「就算我長了翅膀，也救不到那一球。」
Hugo Boss股價飆升，Frasers Group發起270億歐元收購要約
Investing.com - 英國零售集團Frasers Group週三宣布，對其尚未持有的約74%雨果博斯（Hugo Boss）股份發起自願性公開收購要約，出價為每股38歐元現金，較這家德國時裝品牌收市價36.46歐元僅溢價約4%。