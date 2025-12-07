海關港珠澳大橋拘33歲男司機 檢42隻疑屬受管制活龜值42萬

嘉華集團持續關注大埔災後的社區需要,期望為受影響居民與相關的善後及復原工作提供適切支援。繼早前集團及集團主席呂耀東以個人名義合共捐出1000萬港元,上周五集團宣布,將原定用於「共建未來.感謝有您」商界同盟全城大抽獎的獎金合共1207萬港元,全數捐贈至香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。此外,集團旗下多間公司亦一起展現同心守望的精神,向員工發起募捐賑災,當中亦包括銀河娛樂集團(00027.HK)的澳門員工,不僅設立了專屬賬戶及捐款箱,以便利有心的同事自願參與,為進一步支持員工善舉,集團更推行一對一等額配對捐款,按員工所捐出的善款金額提供等額配對,連同員工的相關善款全數捐贈至「大埔宏福苑援助基金」,與員工合力向受災社區加強支援,擴大援助成效。集團主席呂耀東表示:「我們再次向受災居民及其家人致以最誠摯的慰問。嘉華集團札根香港,多年來秉持以心為善的精神,與社區同舟共濟。在此困難時刻,我們期望凝聚集團上下的力量,化愛心與關懷為行動,更進一步積極支援受影響居民及社區的相關復原工作。」(BC)#嘉華 #銀娛 #呂耀東 #大埔 #宏福苑

infocast ・ 13 小時前